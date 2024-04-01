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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

ميار الببلاوي تدافع عن مشهد السرير في مسلسل سعودي: "متصور بمقاييس شرعية"

ميار الببلاوي
ميار الببلاوي

قالت الفنانة ميار الببلاوي، إنّها استمرت في التمثيل رغم ارتداء الحجاب لأنها تحب التمثيل، موضحةً: "اعتز جدا بالإمام أبو حنيفة النعمان والإمام عبدالحليم محمود ومسلسل الإمام الشافعي وكل مسلسلاتي". 

وعلقت الفنانة ميار الببلاوي، على مشاركتها في مسلسل "أيام السراب"، قائلة: "كان مسلسلا سعوديا، والسعودية –آنذاك- وضعت محظورات درامية وبالتالي مشهد السرير مش حرام، لا أنا قربت من الراجل ولا هو قرب مني".

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وأضافت الببلاوي في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "بالنسبة لمشهد السرير في مسلسل أيام السراب، فهو معمول بمقاييس شرعية جدا، مكناش لازقين في بعض ولا حتى متغطيين بغطاء واحد". 

وبينت : "الدراما فيها مقاييس مختلفة عن السينما لأنها تدخل كل بيت، والمسلسل درامي عربي سعودي ولا مشكلة فيه". 

وتابعت الفنانة: "ممكن أكون أسأت للحجاب بالمشهد ده، ومن يوم ما لبست الباروكة في المسلسل ده وأنا بحارب اللي بيلبسوا الباروكة، لأني يومها حسيت بطعنة في قلبي، لبست البونيه وخلعت الحجاب، قلت عارضات الأزياء الإيرانيات بيلبسوا كده، وبعد المشهد عملت عمرة وتبت عنه لأني لبست الباروكة فوق البونيه". 

وأكملت الفنانة: "خلعت الحجاب في المسلسل وارتديت باروكة.. لبست بونيه وفوقيه باروكة عشان المشهد كان عبارة عن إني نايمة وبيدخل واحد عشان يقتلني وجوزي كان متفق معاه، وكان نايم جنبي على السرير والمفروض إن القاتل يخش يقتلني، والمشهد كان في منتهى الستر والاحترام، كنت متغطية وهو متغطي". 

أيام السراب

هو مسلسل سعودي أنتج في 2009 من بطولة تركي اليوسف وتدور أحداثه حول (منيع) كثير الزيجات الذي يدخل في صراعات مع عدد من الأطراف؛ أهمها طليقته (حياة) وأخته (مريم) التي يحاول تزويجها من صديقه ثم يتفاجأ بزواجها سرًّا من شخص لم يتوقعه، تتطور الأمور مع مقتل منيع.

اتجوزت 4 مرات

علّقت الفنانة ميار الببلاوي، على تصريحها السابق "كنت جامدة في الجامعة ونص الشباب بيحبوني وتزوجت 4 مرات"، قائلة: "مكنتش عادية في الجامعة تماما، كنت دايما ملفتة للنظر".

وأضافت: "أقصد بجامدة إني كنت الأولى على دفعتي، وكنت أتحب على كل حاجة، وكنت شغالة في الإعلانات وكنت محط أنظار الناس كلها". 

وتابعت الفنانة: "بالنسبة لي الزواج حاجة شخصية، حتى لو اتجوزت 1000 مرة، فكلهم بالحلال، أنا اتجوزت زي ما ربنا كتب لي، كنت بتطلق وبتجوز على سنة الله ورسوله، واتجوزت 4 مرات، وواحد منهم رجعت له تاني".

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