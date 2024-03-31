ميار الببلاوي: وفاء مكي حلقت وحرقت شعر الخدامة

أكدت الفنانة ميار الببلاوي، أن الفنانة وفاء مكي كانت تحرق وتحلق شعر الخدامة في القضية التي أثيرت قبل 23 عاما.

وقالت “ البيبلاوي” خلال تصريحاتها ببرنامج “ العرافة”، المذاع عبر فضائيتي “ النهار” و “المحور”، اليوم الأحد، إن الطب الشرعي أثبت أن الخادمة لم تكن مصابة بأي مرض جلدي، وبالتالي فإن شعرها تم حلقه واتحرقت في شعرها.

وأشارت إلى أن الطب الشرعي كان صريحا والشهود أثبتوا أنها مدانة، متابعة:"طلبت أروح أشهد في القضية وكلمت المحامي بتاعي، لكن مكنش ينفع أروح لوحدي عشان ابني كان لسه على ايدي".

وأوضحت البيبلاوي أنها : "لم أخف من رسالة التهديد لإخفاء شهادتي، جوزي هو اللي بعتها، كانت لعبة عشان مكنش عاوزني أروح أفتح علينا فتحات، وبعد ما رجعنا من سوريا قالي بطل عبط أنا اللي مهددك، وسألت المحامي بتاعي وسألت فارس حماد عشان أروح أشهد قالوا لي كلامك لا هيقدم ولا هيأخر لأن كان في ناس معاها في اللوكيشن وكانوا نجوم كبار ومتاخدش بيها".

ميار الببلاوي: دعيت على إيناس الدغيدي في الحرم

وفي إطار آخر، قالت البيبلاوي إنها أنها قامت بالدعاء على المخرجة إيناس الدغيدي في الحرم بسبب مشاهدها في ديسكو ديسكو.

وتابعت لم تكن ترغب في عمل كل هذه المشاهد في فيلم ديسكو، ولم ترغب في ارتداء المايوه.

وأضافت: "مكنتش عاوزة مشهد عمرو عبدالجليل ولا مشهد شريف منير، والحاجات دي كلها عملت لي مشاكل، وأنا الحمد لله اتحجبت فمش عايزة حاجة زي كده تتعرض".

وواصلت البيبلاوي : "مش عايزة حد يجيب سيرة المشاهد دي، المشهد ده ميصحش ولا يليق برمضان، كنت عندي 19 سنة وفرحانة إني بشتغل في التمثيل وبشتغل قدام نجلاء فتي وصلاح ذو الفقار رغم إني مكنتش أحلم أشوفهم حتى".

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وتحدثت الببلاوي، عن مشاركتها في فيلم ديسكو ديسكو، قائلة: "مكنتش مصدقة نفسي وكنت مطيعة جدا وحابة الموضوع جدا".

وأضافت : "مكنتش محجبة وكنت صغيرة، ودخلت عشان أعمل مشهد وطلبت أعمله بعد الفطار لكن اتقالي لأ".

وتابعت : "كنت بصور في الديسكو أسبوعين كنت أنا وأختي الوحيدين اللي صايمين من بين الفنانين الشباب، وصورنا طول النهار في الديسكو، مكنش ينفع صيام لأن كل المشاهد كان فيها شرب، وفي يوم المشهد المثير للجدل، دخلت التويلت وقفلت عليّ وإيناس الدغيدي اتعصبت عشان مكنش ينفع أقعدهم ساعتين لحد الفطار عشان أعمل مشهدي، وكنت بعيط عشان مفطرش وأضيع وقت".