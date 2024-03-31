ميار الببلاوي تكشف مفاجأة عن رسالة تهديدها بقضية وفاء مكي (فيديو)

علقت الفنانة ميار الببلاوي، على أزمة الفنانة وفاء مكي، وما أثير بشأن كتمانها للشهادة في قضية تعذيب الخادمتين، قائلة:"لم أكتم الشهادة لمدة 23 سنة، مكتمتش حاجة خالص، في فرق بين إني أكتم وإني أكون مش فاهمة".

وقالت ميار الببلاوي في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "منذ 23 سنة لم أكن كبيرة بشكل كافٍ، ومكنش في ايدي أي حاجة، ولا كنت ملك نفسي ولا كنت موجودة في مصر ولا كنت أقدر أوصلها وكان في تضارب في الأقوال مكنتش فاهماها، وساعتها كنت فاهمة غلط إنها بريئة".

وتابعت ميار الببلاوي: "الطب الشرعي أثبت أن الخادمة لم تكن مصابة بأي مرض جلدي، وبالتالي فإن شعرها تم حلقه واتحرقت في شعرها..الطب الشرعي كان صريحا والشهود أثبتوا أنها مدانة، وطلبت أروح أشهد في القضية وكلمت المحامي بتاعي، لكن مكنش ينفع أروح لوحدي عشان ابني كان لسه على ايدي".

جوزي هو اللي بعت رسالة التهديد

وأردفت : "لم أخف من رسالة التهديد لإخفاء شهادتي، جوزي هو اللي بعتها، كانت لعبة عشان مكنش عاوزني أروح أفتح علينا فتحات، وبعد ما رجعنا من سوريا قالي بطلي عبط أنا اللي مهددك، وسألت المحامي بتاعي وسألت فارس حماد عشان أروح أشهد قالوا لي كلامك لا هيقدم ولا هيأخر لأن كان في ناس معاها في اللوكيشن وكانوا نجوم كبار ومتاخدش بكلامها".

وكانت الفنانة وفاء مكي دخلت في نوبة بكاء على الهواء بسبب هجوم الفنانة ميار الببلاوي عليها، وتعمد تشويه صورتها، بالإضافة إلى تراجعها عن تصريحاتها بشأن تبرأتها في قضية تعذيب الخادمتين.

وقالت الفنانة وفاء مكي، خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما"، الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد، على قناة الحدث اليوم، دمرت حياتي ومستقبلي، وهي اللي جريت على هند عاكف، واتصلت بها الساعة 3 الفجر، وقالت لها ضميري تاعبني، وأنا بعمل عملية ولا أنام الليل".



وأضافت الفنانة وفاء مكي: "مش هسيب حقي والقضاء سيفصل بيننا، وسأطالب بعرض ميار على الطب الشرعي لإثبات صحة الجواب الذي أرسلته لي وأنا في السجن، وأنا مضربتهاش عشان تقول الحقيقة".

وأوضحت أنها تمتلك تنازلًا عن القضية من الخادمتين، بالإضافة إلى جواب يعود لـ23 سنة بخط يد الفنانة ميار الببلاوي، أرسلته لها أثناء مدة حبسها، جاء نصه "دليل براءتك معايا".

وتابعت الفنانة وفاء مكي: "مش هسيب حقي والقضاء سيفصل بيننا، وسأطالب بعرض ميار على الطب الشرعي، لإثبات صحة الجواب الذي أرسلته لي وأنا في السجن، وأنا مضربتهاش عشان تقول الحقيقة".

