إعلام سوري: العدوان الإسرائيلي استهدف مبنى قنصلية إيران وألحق دمارًا كبيرًا فيه

أفادت وسائل إعلام سورية بأن "عداونًا إسرائيليًا استهدف مبنى القنصلية الإيرانية لدى دمشق اليوم الاثنين، وألحق دمارا كبيرا فيه"، لافتة إلى أن أعضاء السلك الدبلوماسي في دمشق بخير.

هذا وأكد التلفزيون السوري أن "العدوان الإسرائيلي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية لدى دمشق".

وأشارت الوكالة السورية للأنباء "سانا" إلى أن "العدوان الإسرائيلي ألحق دمارا كبيراً بمبنى القنصلية الإيرانية إضافة إلى المباني المجاورة".

ونقلت صحيفة "الوطن" السورية" عن دبلوماسي إيراني قوله “إن أعضاء السلك الدبلوماسي الإيراني بدمشق بخير، لكن مبنى القنصلية قد تدمر وكان مراسلنا في سوريا قد أفاد اليوم، بسماع دوي انفجارات قوية في دمشق، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من عدوان إسرائيلي على محيط العاصمة السورية".

على جانب آخر، قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" مرتين متتاليتين موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابوه إصابة مباشرة.

وقال حزب الله في بيان: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (04:10) من بعد ظهر يوم الاثنين 01-04-‌‏2024 موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

وأضاف: كما ‏استهدف ‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (04:20) من بعد ظهر يوم الاثنين للمرة ‏الثانية موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وأصابوه ‏إصابة ‏مباشرة. ‏

اقتحام وتنفيذ عملية عسكرية في مجمع الشفاء

وقام الجيش الإسرائيلي، فجر الإثنين 18 آذار/مارس، باقتحام وتنفيذ عملية عسكرية في مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة،، ليشهد المستشفى على ثاني عملية عسكرية منذ اقتحامه للمرة الأولى في 16 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ومحاصرته لمدة أسبوع على الأقل.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، إن الجيش الإسرائيلي قتل 200 واعتقل 500 آخرين واحتجز نحو 900 للتحقيق خلال عمليته في مجمع الشفاء ومحيطه. فيما قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن الجيش الإسرائيلي قتل نحو 400 مواطن خلال حصاره مجمع الشفاء الطبي.

وأعلن وزير الصحة السابق وعضو المكتب السياسي لحركة حماس، باسم نعيم، أن الجيش الإسرائيلي ينسحب من مجمع الشفاء الطبي مخلفًا دمارا شاملا بالمستشفى وحرق كامل لأقسامه وعشرات الجثث في أروقته ومحيطه.

وجاءت تصريحات نعيم خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، قال فيها: "انسحبت الليلة قوات الاحتلال الإسرائيلي من مجمع الشفاء الطبي ومحيطه، الصور التي تأتي من هناك مروعة وفظيعة. دمار شامل للمستشفى حرق كامل لأقسامه".

وأضاف نعيم، قائلا إن "عشرات الجثث في أروقة المستشفى ومحيطه بعضها متحلل بالكامل وبعضها تم دهسه بالدبابات، وأقوى جيش في المنطقة ينتصر على مستشفى وطواقمه الطبية"، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس ليس فقط همجية ووحشية هذا الاحتلال الذي يحاول أن يعوض فشله المستمر في معركته مع الشعب الفلسطيني من خلال مثل هذه الانتصارات الوهمية".

وأكد نعيم أن هذا الأمر لم يكن ليحدث لولا شعور إسرائيل وقواتها بالتمتع بالحصانة والإفلات من العقاب على مدار 75 عاما وهم يرتكبون هذه "المجازر وأفظع منها" ولم يتم محاسبتهم أو معاقبتهم.

وأشار نعيم إلى أن الشهادات الحية التي ستخرج من المجمع الطبي لا بد وأن توثق "هذه الجرائم ليتم محاسبة هذا العدو الصهيوني على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني عموما وبحق القطاع الصحي والطواقم الطبية على وجه الخصوص".

ودعا الوزير السابق أن تكون هذه الحادثة (اقتحام مجمع الشفاء الطبي) محركا للمجتمع الدولي لفرض وقف الحرب على قطاع وأيضا فتح المعابر وإدخال كل الاحتياجات خاصة التي تلزم لإعادة تأهيل القطاع الطبي الفلسطيني.







