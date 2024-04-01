تستغل الفتيات فىي تصوير مقاطع.. القبض على بطلة فيديوهات التيك توك

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى السيدات) بتسهيل استغلال سيدة أخرى، لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، وكذا تصوير مقاطع فيديو منافية للآداب العامة وبثها عبر أحد الحسابات عبر تطبيق "التيك توك".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بالإسكندرية.. وبحوزتهما 2 هاتف محمول "بفحصهما تبين احتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب .

من جهة اخرى قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة في زينهم، اليوم الاثنين، مد أجل الحكُم على 5 مُتهمين في قضية مصرع اللواء اليمني لجلسة 4 إبريل,

وكانت المحكمة قد قررت في جلسةٍ سابقة إحالة أوراق المُتهم الأول رمضان.م لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في ‏إعدامه‎.‎

وجاء في أمر الإحالة بأن المتهمين من الأول إلى الرابع قتلوا اللواء "العبيدي" 50 سنة، رئيس دائرة التصنيع بوزارة الدفاع ‏اليمنية داخل شقته بفيصل في الجيزة، عمدًا مع سبق الإصرار وسرقوه، بعدما بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك، ‏بأن أعدوا لذلك عقارا مهدئا "الكلوازبين"، وسلاحا أبيض "مطواة"، إذ شاركتهم المتهمة الخامسة في إخفاء جزء من ‏المسروقات‎.‎

وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهمتين الثالثة والرابعة وضعتا مخدرا للمجني عليه بمشروب لشل حركته، ليتمكن ‏المتهمان الأول والثاني من الدخول لمسكنه وتهديده بسلاح أبيض إلا إنه قاومهما فوثقوه بالحبال "من القدمين واليدين" ‏وأسقطوه أرضًا وتناوبوا على ضربه حتى سقط قتيلا‎.‎

وأشارت التحقيقات إلي أن المتهمين استولوا على (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية - بعض المقتنيات والمتعلقات ‏الشخصية‎).‎