حسام موافي يقدم روشتة علاج الإمساك ويحذر من تأخير العلاج.. خطير للغاية

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن الإمساك يعتبر من الأمراض المزمنة الكبيرة بين كثير من جميع المواطنين في مصر.

وأضاف خلال تقديم برنامج «رب زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد، أن الإمساك لدى المرضى في مصر يمثل نسبة كبيرة، ويكون بفعل فاعل، حيث أن المريض يترك الإمساك لفترة ويصل لمرحلة متأخرة.



وأوضح حسام موافي، أنه يوجد بالقولون منبه وجرس عندما يمتلئ البراز - على سبيل المثال - يأتي إشعار للمنبهات بضرورة التبرز لشعوره بهذا الشيء، وقد لا يهتم الشخص بهذا الشعور ويتركه لمرات عديدة حتى تتراكم عليه الكمية.



وتابع: قد يكون الإمساك لا علاقة له بالقولون ولا الجهاز الهضمي، وقد يأتي نتيجة هبوط في الغدة الدرقية أو خلل بأيونات الدم نتيجة شلل بالأمعاء، وكل هؤلاء يتسببون إلى حدوث إمساك.



وأردف الدكتور حسام موافي، 99% من المرضى الذين يشعرون بالإمساك هم لديهم إمساك اعتيادي، فالإمساك عرض وليس مرض كالصداع.



وأوضح حسام موافي، أنه يوجد بالقولون منبه وجرس عندما يمتلئ البراز - على سبيل المثال - يأتي إشعار للمنبهات بضرورة التبرز لشعوره بهذا الشيء، وقد لا يهتم الشخص بهذا الشعور ويتركه لمرات عديدة حتى تتراكم عليه الكمية.



وتابع: قد يكون الإمساك لا علاقة له بالقولون ولا الجهاز الهضمي، وقد يأتي نتيجة هبوط في الغدة الدرقية أو خلل بأيونات الدم نتيجة شلل بالأمعاء، وكل هؤلاء يتسببون إلى حدوث إمساك.



وأردف الدكتور حسام موافي، 99% من المرضى الذين يشعرون بالإمساك هم لديهم إمساك اعتيادي، فالإمساك عرض وليس مرض كالصداع.

حك العينين والشعور بالقيء



وكشف في سياق آخر أسباب زيادة ضربات القلب وعلاجها بخطوات بسيطة، ناصحا الشخص الذي يشعر بزيادة ضربات القلب بوضع يده في فمه حتى يشعر بالقيء مما يساعد على إعادة ضربات القلب الطبيعية أو حك العينين بألم أو وضع منشفة باردة على الوجه فجأة مما تساهم في إعادة ضربات القلب للمعدلات الطبيعية.

وأوضح أن الخطوات السابقة تساهم في عمل العصب العاشر الذي يلجم القلب ويعمل على منع زيادة ضربات القلب.



ولفت إلى أن من أسباب زيادة ضربات القلب حدوث خلل في كهرباء القلب، موضحا أن ضربات القلب الطبيعية من 110 إلى 120 ألف دقة يوميا ورغم ذلك الإنسان لا يشعر بالتعب بسبب أن ربنا سبحانه وتعالى منع المادة الموجودة في العضلات من الوصول للقلب.