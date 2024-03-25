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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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البخل وراثة أم تربية.. حسام موافي يكشف مفاجأة (فيديو)

الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني

كشف الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، تفسير قوانين الوراثة في حديث «تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس»، معلقًا: الوراثة ليست أبا وأما فقط، ولكن تمتد إلى الأعمام والأخوال أيضًا.


وأضاف حسام موافي خلال تقديم برنامج «رب زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد، أن صفات البخل والتهور والذكاء يحدث عليهما اختلاف كبير بين العلماء والأطباء، بين هل هم وراثة أم تربية؟

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وأوضح الدكتور حسام موافي، أن هناك صفات وراثية تولد مع الشخص، مثل لون العينين، أو تورث مرض السكر أو تورث مرض السكر أو الشريان التاجي، وما تشير له من الصفات.


وتابع: رجال التربية بيقولوا إنهم تبع التربية، ولكن رجال العلم تؤكد بأن صفات البخل والذكاء والتهور وغيرها، هي صفات وراثية بالفعل وليست ناتجة عن التربية.

ونوه إلى أن الأمراض التي تنتقل بالوراثة والفارق بين المعنوي والعضوي، مشيرا إلى أن السكر مرض وراثي ينتقل إلى الأبناء حاله كحال المريض المصاب بشريان التاجي أيضا يتوارثه الأبناء مثلما يتوارثون لون البشرة والعينين وغير ذلك.
وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة، أن صفات البخل والذكاء والتهور وغير ذلك إن توارثها الأبناء تندرج تحت الوراثة المعنوية.

 

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