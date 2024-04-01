المؤبد للمتهم بإنهاء حياة جاره بسبب خلافات في الأزبكية

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، بمعاقبة مُسجل خطر بالسجن المؤبد لإدانته بقتل جاره بسبب خلافات بينهما في الأزبكية.

جاء في أمر الإحالة أن المتهم تخلص من المجني عليه بسبب خلافات بينهما، فقام بطعنه مستخدمًا سلاح أبيض كان بحوزته، مما أدي إلى وفاته في الحال.

وتبين من الكشف الطبي على المجني عليه أنه مصاب بطعنة في القلب تسببت في توقف عضلة القلب، ومقتله في الحال.

تفاصيل الجريمة

وتبين أن المتهم مسجل خطر ولديه معلومات جنائية، حيث أقدم على صفع المجني عليه على وجهه، مما تسبب في غضبه وحدوث مشادة كلامية بينهما، انتهت بمقتل الأخير

وأضافت التحقيقات أن خلافات الجيرة بين المجني عليه وبين المتهم، تسببت في نشوب مشادة كلامية قبل الحادث عدة مرات، فبيت المتهم النية وعقد العزم على قتل المجني عليه فطعنه فسقط غارقًا في دمائه ولقي مقتله متأثرًا بإصابته.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وتم إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية التي أصدرت حكمها المتقدم.

وفي سياق اخر أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، محاكمة سائق لشروعه في إنهاء حياة زوجته بسلاح أبيض "سكين"، وذلك إثر خلافات بينهما، لجلسه 3 يونيو المقبل لسماع أقوال المجني عليها، دائرة قسم أول العبور بمحافظة القليوبية.

3 يونيو.. محاكمة سائق لشروعه في قتل زوجته بسلاح أبيض بالعبور

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 6342 لسنة 2023 جنايات أول العبور، والمقيدة برقم 3562 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "سامح أ ع"، 43 سنة، سائق ومقيم القلج - الخانكة بمحافظة القليوبية، لأنه في يوم 17 / 10 / 2023، بدائرة قسم شرطة أول العبور، شرع في قتل المجني عليها "منال بدر عبد العزيز محمد" - عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض (سكين) محل الاتهام الثاني وتوجه إلى المكان الذي أيقن تواجدها به سلفاً وما أن ظفر بها حتى سدد لها ضربه واحده بالسلاح الأبيض أنف البيان قاصداً بذلك قتلها فأحدث بها إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي إلا أن أثر جريمته قد خاب لسبب لادخل لإرادته به وهو مداركة المجني عليها إصابتها بالعلاج وذلك على النحو المبين.

وتابع أمر الإحالة، أنه أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض (سكين) وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكدت تحريات المباحث أن المجني عليها "منال ب"، 42 سنة، ربة منزل، ومقيمة الكرامة العبور الجديده - العبور - بأنها حال تواجدها بمحل اقامه والدتها وعلى إثر خلفاً فيما بينها وبين المتهم فوجئت بدلوف المتهم الي غرفه نومها مستخدما مفتاح الشقه المتواجد بمسكن الزوجيه وما أن ظفر بها حتى سدد لها ضربه واحده بالسلاح الأبيض أنف البيان قاصداً بذلك قتلها فأحدث بها إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي، إلا أن أثر جريمته قد خاب لسبب لا دخل لإرادته به وهو مداركة المجني عليها إصابتها بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.