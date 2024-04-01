6 قتلى في ضربات إسرائيلية قرب مقر السفارة الإيرانية بدمشق

ذكرت فضائية “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل، نقلا عن مصادر سورية بارتقاء 6 قتلى في ضربات إسرائيلية قرب مقر السفارة الإيرانية في دمشق.

وفي سياق آخر، أفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأن هناك تقديرات بأن الهدف المحتمل الذي استهدفته غارة جيش الاحتلال على العاصمة السورية دمشق مساء اليوم هو شخصية إيرانية رفيعة المستوى.

من جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن صواريخ إسرائيلية، استهدفت لليوم الثاني على التوالي، الأراضي السورية، حيث دمرت بناء ملحق بالسفارة الإيرانية ببلدية المزة بالعاصمة دمشق، مما أدى إلى مقتل 6 أشخاص كحصيلة أولية وسط معلومات مؤكدة عن استهداف شخصية قيادية إيرانية.

وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء نقلا عن موقع "SNN" الإيراني، اليوم الاثنين، بأن إسرائيل استهدفت القنصلية الإيرانية ومقر إقامة السفير الإيراني في دمشق.

وأظهرت صور وفيديوهات، آثار غارة جوية إسرائيلية على دمشق قبل وقت قصير من اليوم الاثنين.