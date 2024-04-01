الاحتلال يستهدف مبنى قرب السفارة الإيرانية في دمشق وسقوط ضحايا

قالت مصادر سورية، إن الاحتلال الإسرائيلي استهدف مبنى قرب السفارة الإيرانية في دمشق، في غارة أسفر عنها 6 شهداء حتى الآن وتحاول فرق الإنقاذ إخراج باقي الضحايا من تحت الأنقاض.

وقالت وسائل سورية: إن عدوان إسرائيلي استهدف مبنى في حي المزة بدمشق.

وسوف نوافيكم بالتفاصيل..

على جانب آخر، استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" 2024 فريقًا فنيًا للعدو الإسرائيلي خلال قيامهم بصيانة التجهيزات الفنية والتجسسية في موقع البغدادي ‏بقذائف المدفعية وأوقعوهم بين قتيل ومصاب.

وقال حزب الله في بيان: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00 من بعد ظهر يوم الإثنين 1-04-2024 فريقًا فنيًا للعدو الإسرائيلي أثناء قيامه بصيانة التجهيزات الفنية والتجسسية في موقع البغدادي ‏بقذائف المدفعية وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة.‏