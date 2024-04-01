مؤتمر "من سيزرع المليون" يناقش أهمية المنتج الوطني في دعم الفلاح المصري

ناقش المؤتمر الثالث لبرنامج من سيزرع المليون التحديات العالمية وتداعيات على الاقتصاد الزراعي، مؤكدا أهمية المنتج الوطني في دعم المزارعين والفلاح المصري خلال المرحلة الحالية.

وشهد المؤتمر الثالث لبرنامج من سيزرع المليون، تكريم عدد واسع من المهندسين والاستشاريين والخبراء الزراعيين، لدورهم الرائد في دعم المزارعين بالإرشاد الزراعي والممارسات الزراعية الصحيحة في ظل تحديات المناخ التي أثرت على مختلف المحاصيل. وشارك في المؤتمر عدد واسع من المسؤولين والنواب والخبراء الزراعيين، وعلى رأسهم وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق الدكتور صلاح يوسف، ورئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اللواء هشام الحصري، ورئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ المهندس عبد السلام الجبلي، ومستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ الدكتور محمد علي فهيم.

أهمية المنتج الوطني في دعم المزارع المصري

كما شارك في المؤتمر الدكتور جمال عبد ربه عميد كلية الزراعة جامعة الأزهر، والدكتور محمد محمود مدير معهد بحوث البساتين سابقا، بالإضافة إلى أكثر من 400 استشاري ومهندس وخبير وباحث زراعي في مختلف المحاصيل الزراعية مثل المانجو والبطاطس والنخيل والزيتون والعنب والفاكهة متساقطة الأوراق والفراولة وبنجر السكر والمحاصيل الحقلية وهندسة الري وتغذية وقاية النبات والخضر والزراعات المحمية. وبدأ المؤتمر بالجلسة الأولى التي كانت باسم الدكتور ياسر عبد الحكيم المستشار العلمي لمشروع مستقبل مصر، رحمه الله، وناقشت التحديات العالمية وتداعيات على الاقتصاد الزراعي المصري، والجلسة الثانية كانت باسم الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري، رحمه الله، وناقشت أهمية المنتج الوطني في دعم المزارع المصري.

وصدر عن المؤتمر الثالث لبرنامج من سيزرع المليون 5 توصيات رئيسية، على رأسها إشراك المهندسين والاستشاريين في جلسات البرلمان حول القطاع الزراعي، ومنح من الشركات لتشجيع الاستشاريين والمهندسين على استكمال الدراسات العليا، وإطلاق موقع زراعي الإخباري ليكون نافذة المهندسين والاستشاريين والخبراء لنشر المعلومات والتوصيات الصحيحة، وتنظيم أيام علمية حول كل محصول يجمع كل استشاريين ومهندسي المحصول، وإطلاق استمارة ترشح لتلقي طلبات الاستشاريين الراغبين في الانضمام للاستفتاء والمؤتمر لتوسيع دائرة المؤتمر.