مدير عام التعليم يتفقد اختبارات شهر مارس بمدارس أبوتشت

تابع المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمال محافظة قنا، اليوم الإثنين 2024/4/1 يرافقه هاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام واحمد برعي عضو لجنة المتابعة وتقويم الأداء انتظام الدراسة والانضباط الإداري بمدرستي أبوتشت الابتدائية المشتركة وأبوتشت الثانوية بنات، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وتفقد مدير عام الإدارة حجرات الفصول الدراسية خلال انعقاد اختبار شهر مارس لمادتي اللغة العربية والتربية الدينية لصفوف النقل الرابع والخامس والسادس الابتدائي بمدرسة أبوتشت الابتدائية المشتركة، مشددا علي ضرورة أن تكون أسئلة الاختبار مما تم تدريسه فعليا للتلاميذ وفق الخطة الزمنية المقررة للمنهج الدراسي كما تفقد اختبار اللغة الفرنسية والتاريخ للصف الأول الثانوي واللغة الانجليزية والتاريخ والكيمياء للصف الثاني الثانوي بمدرسة أبوتشت الثانوية بنات واطمأن علي تمكين الطالبات من أداء الاختبارات عبر منظومة التابلت دون رصد أي شكاوى.

وأشاد المدير العام بالانضباط الدراسي والإداري مشددا علي النظافة الدورية والحصر الفعلي لغياب التلاميذ والطالبات اولا بأول وتفعيل جدول الإشراف اليومي بما يتفق مع جداول الاختبارات مع ضرورة الإعلان عن مواعيد أداء الاختبارات للمواد الدراسية مدرسة أبوتشت الابتدائية المشتركة تكرم الأمهات المثاليات في عيد الام والموهوبين في مجال الرسم.

من جهة أخرى نظمت مدرسة أبوتشت الإبتدائية المشتركة بإدارة أبوتشت التعليمية شمالي قنا بقيادة محمد كمال مدير المدرسة وتريزه لطفي وكيل المدرسة اليوم الاثنين 2024/4/1 ,احتفالية كبرى لتكريم الأمهات المثاليات من معلمات المدرسة والتلاميذ الموهوبين في مجال الرسم.

شهد الاحتفالية المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية والدكتور عبدالرحمن منصور رئيس قسم التدريب وهاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام واحمد برعي عضو لجنة المتابعة وتقويم الأداء وخليفه محمود وكيل قسم التدريب وجمعه رمضان موجه التربية الفنية ومنصور اللحياوي رئيس قسم الموهوبين والتعلم الذكي.

واوضح قاصد أن تكريم الأمهات المثاليات من المعلمات جاء اعترافا للجميل لنماذج يحتذى بها، وذلك يأتي في إطار حرص الإدارة التعليمية بأبوتشت على الاحتفال بعيد الأم وتكريم الأمهات المثاليات تقديرًا لمكانة المرأة ودورها في الأسرة والمجتمع، مشيرًا إلى أن المرأة تعيش أزهى عصورها، في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يؤمن بأهمية دورها في المجتمع حتى أصبحت محط أنظار وتقدير العالم أجمع لما تحظى به من دعم ورعاية وتمكين في شتي المجالات.

مقدما خالص التهاني لجميع الأمهات المعلمات تحية الشكر والتقدير وان يعيد الله هذه الأيام عليهن بالخير واليمن والبركات.

وتضمنت فعاليات التكريم من معلمات المدرسة نوال محمد ومني السمان وفاطمه عبدالرحيم وزينب ابوالوفا ورشا عبدالفتاح وسناء احمد.

كما شمل التكريم التلاميذ الموهوبين في مجال الرسم وهم سلمي وعثمان ياسر ومريم ايمن وعبدالله بهاء وسندس محمد ومعاذ عبدالرؤوف وريماس عمر وحلا محمد واحمد صبري ومريم عمادالدين وحسن عبدالناصر ورحمه ابراهيم وبيجول زكريا ويمني وائل وريناد عبدالرؤوف وداليا عمرو.

وتضمن التكريم خلود محمد معلم التربية الفنية بالمدرسة لجهودها البارزة والمتميزة ومشاركتها الفعالة في مجال التربية الفنية.