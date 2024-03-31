علي جمعة يكشف حكم تأجير الأرحام

وجه شاب سؤالا للدكتور علي جمعة مفتي الديار السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، : "موضوع تأجير الأرحام.. ما الحكم فيها؟".

وقال “جمعة” خلال تقديمه برنامج “نور الدين” المذاع عبر فضائية “القناة الأولى”، اليوم الأحد، إنه فيما يخص تأجير الأرحام عندنا مشكلة في اختلاط الأنساب.. واختلاط الأنساب ممنوع وذلك حرم الزنا واختلاط الأنساب سيؤثر في مشكلات لا حل لها في قضية الميراث وقضية الحلال والحرام في قضية الزواج والتقاضي حول هذه المسائل.. وبالتالي ممنوع تأجير الأرحام.

وأضاف: “ربنا سبحانه وتعالي رسم لنا خريطة الكون.. یَخۡلُقُ مَا یَشَاۤءُۚ یَهَبُ لِمَن یَشَاۤءُ إِنَـٰثࣰا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاۤءُ ٱلذُّكُورَ ۝٤٩ أَوۡ یُزَوِّجُهُمۡ ذُكۡرَانࣰا وَإِنَـٰثࣰاۖ وَیَجۡعَلُ مَن یَشَاۤءُ عَقِیمًاۚ ”، لافتا إلى أن هناك من يحاول الخروج من هذه المسألة بأطفال الأنابيب وهذه أهون لأنها في مكان يتلقى فيه البويضة بالحيوان المنوي ويتم زرع هذا في نفس السيدة بعد ذلك.. لكن قضية تأجير الأرحام منعها المجامع الفقهية ودور الإفتاء".

يشار إلى أن برنامج "نور الدين"، الذى يعرض على قنوات المتحدة خلال شهر رمضان للدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، أحد أهم برامج الشركة المتحدة، والذى يظهر الأسئلة للمرة الأولى على لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألونها لأهاليهم الذين يجدون أنفسهم فى حيرة، من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذى يقف الآباء أمامها فى حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب، سواء للأهالى الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون فى البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبنى عندهم وعيًا ويقينًا.