العروبة للسمسرة تقر الحصول على قرض مساند

اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية، تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام الماضي.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن العمومية وافقت على قرض مساند من وجدي قلته ميخائيل بقيمة 2.3 مليون جنيه لصبح إجمالي القروض المساندة المستحقة له 12.3 مليون جنيه.

كما وافقت العمومية على زيادة قيمة مخصص اضمحلال الأرصدة المدينة للعملاء من 9.871 مليون جنيه ليصبح 11.77 مليون جنيه.

وقررت الجمعية إنشاء مخصص لمواجهة الالتزامات المحتملة للشركة بخصوص القضية رقم 2403 لسنة 2022 بقيمة 1.1 مليون جنيه.

وأعادت العمومية تشكيل مجلس الإدارة استكال لدورته الحالية عن الفترة من مارس 2022 حتى نفس الشهر من عام 2025 برئاسة مينا وجدي قلته -غير تنفيذي.