وزير الشباب والرياضة يتفقد نادي النادي شيراتون ويشهد ختام دورة السلاب الرمضانية

قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة؛ بجولة تفقدية لمنشآت نادي النادي فرع شيراتون، للاطمئنان علي مجريات سير العمل، والأنشطة والبرامج والفعاليات الشبابية المُقدمة للرواد، بحضور النائب محمد مصطفي السلاب رئيس مجلس أمناء نادي النادي شيراتون.

تفقد وزير الرياضة في بداية جولته جميع المنشآت الرياضية داخل فرع نادى النادى بشيراتون، واستمع لشرح كامل عن الأنشطة والمستجدات بالنادى وعن أنشطة الأكاديميات والتى تلقي رواج وقبول كبير من جانب أعضاء النادى للاشتراك بها.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن نادي النادي يمتاز بالعديد من المقومات التي تجعله جاذب للجمهور لممارسة الرياضة، وهو الأمر الذي تعكف عليه وزارة الشباب والرياضة دائمًا في خطتها، وهي توسيع قاعدة الممارسة بين الشباب وممارسة الرياضة.

وحرص وزير الشباب والرياضة على متابعة تدريبات أكاديميات بعض اللعبات في نادي النادي، والتقى عدد من الأعضاء ورواد النادي، مؤكدًا أن أحد أهم أهداف سلسلة أندية نادي النادي، هو تقديم الخدمات للنشء والشباب والأسر، وأن تكون ملتقى رياضيا واجتماعيا متميزا للأعضاء وتطوير الجانب الرياضي والبدني والاجتماعي وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وهو ما يساعد في نهضة وتطوير المجتمع.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية وفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أبدت اهتمامًا واضحًا بالشباب، حيث عملت على التأكيد على دورهم الريادى والرفعة من شأنهم والعمل على وجودهم كأطراف فاعلة فى الدولة الجديدة والانتقال بهم من مقعد المشاهد إلى المشاركة فى صنع الحدث بشكل جاد وصادق.

كما شهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ختام دورة السلاب الرمضانية لأهالي مدينة نصر ومصر الجديدة، بنادي النادي شيراتون بمشاركة متنوعة لكل الألعاب الرياضية.

حيث رحب النائب محمد مصطفي السلاب رئيس مجلس أمناء نادي النادي شيراتون ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالسيد الوزير الدكتور أشرف صبحي، متوجهًا له بالشكر والتقدير علي دعمه الدائم للرياضة المصرية تحت قيادة حكيمة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسير منظومة الشباب والرياضة علي الطريق الصحيح وبشكل متميز

يذكر أن نادي النادي بشيراتون، يضم ملاعب كرة القدم، الملاعب المتعددة الأغراض، ملاعب التنس الأرضى، ملاعب الإسكواش، صالة البولينج، صالات الأنشطة الرياضية، الصالة المغطاة، تراك مشي، تراك دراجات، ملاعب بادل تنس، المبنى الاجتماعى والأماكن المخصصة للأسر والعائلات، بجانب حمام سباحة أوليمبي، وصالة جيم، وصالة الجمباز، كما تم تدشين بعض الأكاديميات الرياضية في كرة اليد وكرة القدم والكاراتيه.