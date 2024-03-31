الأحد 31 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ميدو يعلق على زيارة وزير الشباب والرياضة لأحمد رفعت

زيارة الوزير لأحمد
زيارة الوزير لأحمد رفعت

علق أحمد حسام ميدو على صور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي مع أحمد رفعت، لاعب مودرن فيوتشر داخل مستشفى وادي النيل، بعد استعادته للوعي، بعد تعرضه للإصابة بـ أزمة قلبية خلال مباراة الاتحاد السكندري في الدوري.

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وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه الريمونتادا، المذاع عبر فضائية "المحور": "أنا اتطمنت بعد رؤية أحمد رفعت مع الوزير، ومن الممكن أن يكون الوزير قد تواجد في وقت لم تكن أسرة رفعت متواجدة في المستشفى".

وأكمل: "وزير الشباب والرياضة شخص ذوق وأعتقد أن في حال طلب منه عدم التصوير فلن يقوم بذلك".

وأكمل: "لابد من استغلال أزمة أحمد رفعت بشكل إيجابي والعمل وفق بروتوكول طبي وتواجد العديد من الأشخاص يعرفون كيفية التعامل مع تلك الأجهزة الخاصة".

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