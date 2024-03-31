وزير الشباب والرياضة يجتمع باللجنة التنفيذية لتطوير منظومة الطب الرياضي



اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع اللجنة التنفيذية لتطوير منظومة الطب الرياضي؛ لبحث سُبل تطوير منظومة الطب الرياضي بشكل متكامل، بجانب النواحي التسويقية والاستثمارية.



تطرقت اللجنة التنفيذية من خلال عرض توضيحي إلي آليات تطوير وحدات الطب الرياضي من خلال تأسيس قاعدة البيانات الوطنية، إنشاء تطبيق إلكتروني موحد، إنشاء غرفة تحكم لتحليل البيانات ودعم إتخاذ القرار، دعم البحث العلمي، استهداف الاعتمادات الدولية، الدورات التدريبية الموجهه، والإستثمارات الداعمة لتحقيق الاستدامة المالية بالشراكة مع القطاع الخاص واستقطاب الرعاة.



كما تناول اللقاء، مناقشة الرؤي المتعلقة بتطوير المنظومة استفادةً من الإمكانيات المتوفرة، وتسويق واستثمار ما تقدمه مراكز الطب الرياضي من خدمات طبية للاعبين والمواطنين لتشغيلها علي نطاق واسع، ومنها تشغيل وحدات طب رياضي متنقلة لحين تأهيل الوحدات بشكل مجهز ومتكامل.



أكد الدكتور أشرف صبحي أن كل هذه الخطوات لتطوير وحدات الطب الرياضي؛ تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بدعم الرياضيين معنوياً ومادياً وصحيًا بما يتناسب مع حجم الانجازات التي يحققونها، ليكون ذلك دافعًا إضافياً للاعبين لتحقيق نتائج إيجابية وتحقيق انجازات جديدة تضاف لسجلات نجاحات الرياضة المصرية، قائلًا: "نعمل علي توفير كافة الإمكانات لتطوير الرياضة في مصر وتحقيق النجاحات الرياضية على المستوى الدولي".



وأشار الدكتور أشرف صبحي إلي دعم الوزارة لمراكز ووحدات الطب الرياضي المتخصصة، وتوفير كافة المستلزمات لها، مشيرًا أن ملف الطب الرياضي ذو أهمية قصوى ينبغي الحفاظ عليه، والعمل علي تطويره بتفكير مختلف علي كافة المستويات، وبذل كل الجهد للقيام بالرسالة المنوط بها.



كما لفت الوزير إلى أهمية وحدات الطب الرياضى بمصر، وتوجه الوزارة نحو تطويرها على أعلى مستوى لتقوم بدورها على أكمل وجه خدمةً للاعبين والرياضيين، وفي إطار منظومة كاملة الجاهزية تقدم الخدمات الطبية للرياضيين وعلاجهم وتأهيلهم وفق الأسس العلمية الحديثة، بطريقة تكاملية مع الجوانب التسويقية والاستثمارية.