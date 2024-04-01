في مطاي بالمنيا.. التوك توك بــ 5 جنيه

يواصل المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينة مطاي ، جولاته المكوكية لمتابعة سير العمل بمواقف السيارات ، وذلك تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا ، حيث تفقد المهندس حامد محمد فخري رئيس مركز ومدينة مطاي خلال جوله تفقدية على محطات الوقود والموقف العمومي في مدينه مطاي .

وذلك للإطمئنان على انتظام العمل ، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة ، وتوافر سيارات الأجرة بالمواقف للمواطنين ، وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا ، بالمتابعة الدورية لكافة المواقف و محطات الوقود ، للتأكد من مدي الإلتزام بالتعريفة الجديدة للوقود ، والمسارات المقررة بكافة وسائل المواصلات، وشملت جولة رئيس المركز مواقف المنيا وموقف الغروب ، وجرى التأكد من التزام سائقي السيارات بتعريفة الركوب الجديدة والتأكد من وضع استيكر تعريفه للمركبات مناشدًا كافة المواطنين بعدم دفع أكثر من الأجرة المحددة والمقررة لكل خط سير .

كما قام المهندس حامد فخري رئيس المركز، بالتأكيد على تسعيرة التوكتوك داخل المدينة ، ووضع الإستيكرات بتعريفة الأجرة على التكاتك المختلفة ، و قد رافق رئيس المركز خلال جولته ، فضل الجبالي نائب رئيس المركز ، ومدير ادارة المواقف ، وأكد المهندس حامد فخري على الإلتزام بالتعريفة المقررة ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين ، لضمان عدم استغلال المواطنين.

وفي سياق متصل قام المهندس حامد فخري رئيس المركز بمتابعة و تفقد مواقف السيارات بمدينة مطاي ، للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة ، وتوافر سيارات الأجرة بالقدر الكافى لإعداد الركاب تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بضرورة المتابعة المستمرة بمواقف السيارات بالمراكز ، للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة.

حيث تستمر الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي ، بقياده المهندس حامد محمد فخري رئيس المركز، بمتابعة سير العمل بالمواقف بشكل طبيعي دون وجود أي شكوى ، فضلا عن التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة ، كما اكد رئيس المركز على المتابعة المستمرة للمواقف بمركز مطاي من نواب رئيس المركز ، ورؤساء القرى والاحياء ، ومن جانبه ناشد رئيس المركز المواطنين ، بالتواصل بغرفة العمليات بالمحافظة والوحدة المحلية للابلاغ عن أى شكوى من زيادة التعريفة.