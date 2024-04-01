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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

في مطاي بالمنيا.. التوك توك بــ 5 جنيه

جانب من جولة المتابعة
جانب من جولة المتابعة

يواصل المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينة مطاي ، جولاته المكوكية لمتابعة سير العمل بمواقف السيارات ، وذلك تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا  ، حيث تفقد المهندس حامد محمد فخري رئيس مركز ومدينة مطاي خلال جوله تفقدية على محطات الوقود والموقف العمومي في مدينه مطاي .

 

وذلك للإطمئنان على انتظام العمل ، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة ، وتوافر سيارات الأجرة  بالمواقف للمواطنين ، وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء اسامه  القاضي محافظ المنيا ، بالمتابعة الدورية لكافة المواقف و محطات الوقود ، للتأكد من مدي الإلتزام بالتعريفة الجديدة للوقود ، والمسارات المقررة بكافة وسائل المواصلات، وشملت جولة رئيس المركز مواقف المنيا وموقف الغروب ، وجرى التأكد من التزام سائقي السيارات بتعريفة الركوب الجديدة والتأكد من وضع  استيكر تعريفه للمركبات   مناشدًا كافة المواطنين بعدم دفع أكثر من الأجرة المحددة والمقررة لكل خط سير .

 

كما قام المهندس حامد فخري رئيس المركز،  بالتأكيد على تسعيرة  التوكتوك داخل المدينة ،  ووضع الإستيكرات بتعريفة الأجرة على التكاتك المختلفة ، و قد رافق رئيس المركز خلال  جولته ، فضل الجبالي نائب رئيس المركز ، ومدير ادارة المواقف ، وأكد المهندس حامد فخري على الإلتزام  بالتعريفة المقررة ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين ، لضمان عدم استغلال المواطنين.

 

وفي سياق متصل قام المهندس حامد فخري رئيس المركز بمتابعة و تفقد مواقف السيارات بمدينة مطاي  ، للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة ، وتوافر سيارات الأجرة بالقدر الكافى لإعداد الركاب تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بضرورة المتابعة المستمرة بمواقف السيارات بالمراكز ، للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة. 

 

حيث تستمر الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي ، بقياده المهندس حامد محمد فخري رئيس المركز، بمتابعة سير العمل بالمواقف بشكل طبيعي دون وجود أي شكوى ، فضلا عن التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة ، كما اكد  رئيس المركز على المتابعة المستمرة للمواقف بمركز مطاي من  نواب رئيس المركز ، ورؤساء القرى والاحياء ، ومن جانبه ناشد رئيس المركز المواطنين ، بالتواصل بغرفة العمليات بالمحافظة والوحدة المحلية للابلاغ عن أى شكوى من زيادة التعريفة.

 

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