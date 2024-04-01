حقيقة إصابة رونالدو وغيابه عن مباراة أبها المقبلة

آثارت تقارير صحفية الجدل خلال الساعات الماضية بخصوص إصابة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر وموقفه من المباراة المقبلة أمام أبها بالدوري السعودي.

غاب رونالدو عن مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الذي أقيم مساء اليوم الأحد.

نشر الحساب الرسمي لنادي النصر صوراً من تدريبات العالمي اليوم ولم يظهر رونالدو في أي منها.



بحسب ما ذكره الإعلامي علي العنزي، فقد اكتفى الأسطورة رونالدو بتدريبات استشفاء في مران العالمي اليوم و لا يعاني من اي اصابة هو جاهز لمواجهة أبها.

يستعد النصر لمواجهة نظيره أبها يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من دوري روشن.

يحتل النصر اوصافة ترتسي دوري روشن برصيد 59 نقطة خلف الهلال المتصدر.