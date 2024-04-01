موعد إياب ربع نهائي أبطال أفريقيا بين الأهلي وسيمبا التنزاني

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاستضافة نظيره سيمبا التنزاني في تمام العاشرة من مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي في إياب الدور ربع النهائي من بطوله دوري ابطال أفريقيا.



كان لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهى بفوز الاحمر بهدف من دون رد قبل لاعبه احمد نبيل كوكا.

على الصعيد متصل على قال أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن الأهلي أغلق ملف مباراة الذهاب أمام سيمبا في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز بهدف دون رد مساء الجمعة على استاد بنجامين مكابا بدار السلام في تنزانيا، ومشددًا على أن الأهلي تنتظره مباراة قوية أمام سيمبا في مباراة الإياب على استاد القاهرة.

وأضاف كوكا: تغلبنا على الأجواء ودرجة الحرارة والرطوبة العالية في تنزانيا، ونجحنا في تحقيق فوز مهم في مواجهة الذهاب بدور ربع النهائي، ولكن لم نحسم تأهلنا بعد، وأمامنا تحد جديد مع سيمبا القوي والمميز على استاد القاهرة يوم الجمعة المقبل.

وأشار كوكا إلى أن الهدف الذي سجله في شباك سيمبا استثنائي بالنسبة له، وأنه يأمل في تحقيق الأهلي هدفه بالتأهل إلى دور نصف النهائي ومواصلة الطريق للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

واختتم أحمد نبيل كوكا تصريحاته بالتأكيد أن جماهير الأهلي داعمة للفريق في كل الأوقات، ومشددًا على أن لاعبي الفريق يسعون بكل طاقتهم لإسعادهم.