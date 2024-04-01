ديربي جدة.. الأهلي يتفوق في القيمة السوقية على الاتحاد

يمتلك النادي الأهلي السعودي تفوقا على الاتحاد من جانب القيمة السوقية للاعبين وذلك قبل المواجهة المنتظرة مساء الإثنين، بالجولة 26 ضمن منافسات دوري روشن السعودي، على ملعب الجوهرة المشعة.

وتبلغ القيمة السوقية للنادي الأهلي بنحو 164 مليون يورو بينما تبلغ قيمة الاتحاد السوقية بنحو 101 مليون يورو، أي بفارق 63 مليون يورو لصالح الراقي.

يستضيف الأهلي نظيره الاتحاد في منافسة قوية على احتلال المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين.

ويبحث الاستمرار في احتلال المركز الثالث برفع رصيده إلى 51 نقطة والابتعاد أكثر عن مُلاحقه بفارق 5 نقاط بدلاً من نقطتين، بينما يسعى الاتحاد لخطف المركز الثالث من الجار بأن يُصبح رصيده 49 نقطة بفارق نقطة عن الأهلي والاحتفاظ بترتيبه في الجولات المُقبلة.

القيمة السوقية للأهلي

أغلى 3 لاعبين بالأهلي:

1- روجير إيبانيز: 25 مليون يورو.

2- سانت آلان ماكسيمان: 20 مليون يورو.

3- فرانك كيسييه: 20 مليون يورو.

القيمة السوقية للاتحاد

أغلى 3 لاعبين بالاتحاد:

1- فابينيو: 35 مليون يورو.

2- كريم بنزيما: 15 مليون يورو.

3- لويز فيليبي: 15 مليون يورو.