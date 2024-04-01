كشف ملابسات مقتل سائق خلال مشاجرة بالمنيا

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان المنيا من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (سائق "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا) متوفـى إثر إصابته بجرح طعنى نافذ بالصدر، وبسؤال زوجته قررت بحدوث مشاجرة بين زوجها و(أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا) بموقف سيارات الأجرة بدائرة القسم لخلاف على أولوية إستقلال إحدى السيارات،تعدى خلالها الأخير على زوجها بسلاح أبيض فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنيا من ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات الخلاف و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

من جهة أخرى، قرر قاضي المعارضات بالجيزة تجديد حبس عاطل بتهمة حرق سيارة حماه، بمنطقة العياط، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ باشتعال النيران في سيارة داخل جراج.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتبين من التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة زوج ابنة مالك السيارة، وبسؤاله اتهم زوج ابنته بسبب خلافات أسرية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

ضربة الموت.. تفاصيل مقتل عامل على يد طالب في بورسعيد

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية بورسعيد، طالب لقيامه بالتعدي على عامل خلال مشاجرة مما أدى إلى وفاته.

وتبلغ لقسم شرطة العرب بمديرية أمن بورسعيد من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (عامل توصيل طلبات - له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ) إثر إصابته بجروح طعنية نافذة .

وبسؤال والده موظف بالمعاش قرر أنه حال سير نجله المتوفـى بالدراجة النارية قيادة زميله بالعمل (مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ) تصادف تقابلهما مع المتهم (طالب - بينه وبين نجله المتوفى خلافات سابقة) فحدثت مشادة كلامية بينهما قام على إثرها المتهم بالتعدى على نجله بسلاح أبيض فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم والسلاح الأبيض، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة .