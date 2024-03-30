شهدت منطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة حادث اشتعال عدد من السيارات ،داخل جراج سيارات بسبب استخدام الألعاب النارية، اليوم السبت، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ.

بسبب استخدام الألعاب النارية.. حريق داخل جراج سيارات بحدائق الأهرام

وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من شرطة النجدة، يفيد باشتعال النيران بداخل عدد من السيارات بسبب الألعاب النارية، وعلى الفور انتقلت الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث.

وتبين بالفحص نشوب حريق داخل جراج سيارات والتهمت النيران أحد السيارات فيما تدخل المواطنين وتمكنوا من أخراج باقى السيارات، وجار اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه الواقعة

إحالة 6 متهمين للمحاكمة الجنائية فى قضية النصب والاحتيال وإهدار المال العام بوزارة الزراعة

كما أحالت النيابة العامة، بإحالة 6 متهمين للمحاكمة الجنائية فى قضية النصب والاحتيال وإهدار المال العام بوزارة الزراعة.

وكشف أمر الاحالة بان المتهمين قاموا بالإخلال بالتعاقدات مع وزارة الزارعة مما تسبب في خسائر تجاوزت ملايين الجنيهات.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين بصفتهم مالكي ومديري شركات أخلوا عمدًا بتنفيذ بعض الالتزامات التعاقدية التي تفرضها عليهم عقود مقاولة ارتبطوا بها مع إحدى الجهات المبينة في المادة رقم 119 من قانون العقوبات على نحو ألحق ضرر جسيمًا بتلك الجهة، بأن أخلوا عمدًا بتنفيذ بعض الالتزامات التعاقدية التي تفرضها عليهم عقود المقاولة محل المناقصات والتي ارتبطوا بها مع وحدة إدارة مشروعات تطوير الري الحقلي بالأراضي القديمة والحديثة - بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتضمن أمر الإحالة توجيه اتهامات بالنصب والاحتيال وإهدار المال العام للمتهمين.

إصابة سيدة في حريق منزل بأبو النمرس

كما قررت نيابة الجيزة، بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق نشب داخل منزل بمنطقة أبو النمرس مما أسفر عن إصابة سيدة، وإعداد تقرير وافي عنه لمعرفة اسباب الحريق .

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل منزل فى دائرة قسم أبو النمرس وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ.

وتم محاصرة الحريق وإخماده وأسفر عن إصابة سيدة 40 سنة بحروق بالذراعين والرقبة، بعد نشوب حريق في صالة شقتها بسبب ماس كهربائي وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.