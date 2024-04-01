إحباط محاولة ترويج 730 ألف قطعة ألعاب نارية بالقليوبية

كثفت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج الألعاب النارية والإتجار فيها والعمل على ملاحقة وضبط القائمين على هذا النشاط الإجرامى.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من ضبط (صاحب مكتبة- كائنة بدائرة قسم شرطة ثان بنها بالقليوبية) لقيامه بالإتجار فى الألعاب النارية بدون ترخيص متخذاً من المكتبة المشار إليها مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.. وبحوزته (730ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام).

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 4 مليون جنيه.

تجديد حبس المتهم بحرق سيارة حماه في العياط



قرر قاضي المعارضات بالجيزة تجديد حبس عاطل بتهمة حرق سيارة حماه، بمنطقة العياط، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ باشتعال النيران في سيارة داخل جراج.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتبين من التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة زوج ابنة مالك السيارة، وبسؤاله اتهم زوج ابنته بسبب خلافات أسرية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

ضربة الموت.. تفاصيل مقتل عامل على يد طالب في بورسعيد

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية بورسعيد، طالب لقيامه بالتعدي على عامل خلال مشاجرة مما أدى إلى وفاته.

وتبلغ لقسم شرطة العرب بمديرية أمن بورسعيد من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (عامل توصيل طلبات - له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ) إثر إصابته بجروح طعنية نافذة .

وبسؤال والده موظف بالمعاش قرر أنه حال سير نجله المتوفـى بالدراجة النارية قيادة زميله بالعمل (مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ) تصادف تقابلهما مع المتهم (طالب - بينه وبين نجله المتوفى خلافات سابقة) فحدثت مشادة كلامية بينهما قام على إثرها المتهم بالتعدى على نجله بسلاح أبيض فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم والسلاح الأبيض، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة .