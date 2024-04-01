زوجتي طماعة وتحاول الاستيلاء على أموالى.. كلام زوج في دعوى طاعة

أمام قاضي محكمة الأسرة وقف زوج أربعيني يسرد تفاصيل الخلاف مع زوجته، وكيف حولت حياته إلى جحيم في غمضة عين، وقال "زوجتى حطمت أحلامي في الحصول على البيت الهادئ المستقر وحولت حياتي إلى جحيم بسبب جشعها ورغبتها في الاستيلاء علي أموالى وتحويلي إلى خادم مطيع لها.

وتابع الزوج الأربعيني في دعوى الطاعة التي أقامها ضد زوجته بمحكمه الأسرة بالجيزة تزوجت بعد أن تخطيت عامي الثلاثين من إحدى الفتيات التي رشحها لى أقاربي وبالرغم من عيوبها التي كانت واضحه كالشمس إلا أننى تغاضيت عنها وقررت الارتباط لرغبتي في تكوين أسرة صغيرة.

وواصل حديثه: تمت الخطوبة في حفل بسيط وبدأت في إعداد عش الزوجية وخلال شهور قليله تم الزفاف وسافرت مع زوجتي لقضاء شهر العسل وبكل أسف بدأت الخلافات تدب بيني وبينها من أول يوم لم تتمكن زوجتي من الصمود أو محاوله تجميل صورتها أمامي بل أعلنت الحرب علي سريعا وحاولت فرض سيطرتها، وتحويلي إلى خادم مطيع لها ولرغباتها.

وأضاف الزوج: نشأت في أسرة طيبه بين أب كان القدوة لنا وأم مكافحه كرست وقتها وحياتها لتربيه أبنائها رفضت تلك المعاملة وحذرتها من هذا الأسلوب، وفي بداية الأمر كانت تحاول الاستلام لفكرة أنى رب الاسرة وصاحب القرار، لكنها سرعان ما كانت تعود إلى عادتها وتحاول فرض سيطرتها علي وإعطائي الأوامر.

فكرت كثيرا في الانفصال عنها لكنها فاجئتني بأنها أصبحت حامل، دون أن أشعر طرت فرحا تصورت أن الإنجاب وتحمل المسئولية سيجعل زوجتى تفكر مراراً في تصرفاتها، لكن بكل أسى لم تتغير، بل ازدادت سوءا.

اشتكيت لأسرتها وطالبوني بتحملها أملا في تغيير تصرفاتها بعد الإنجاب لتمر فترة حملها سريعا وأرزق بطفلة غاية في الجمال، طرت فرحا، فقد تحقق حلمي وأصبحت أباً لفتاة جميلة.

تحملت بسبب طفلتي الكثير حتى لا تعيش ابنتي في اسرة مفككه وطالبت من زوجتي التغيير وحاولت معها كثيرا لكنها أصرت علي أسلوبها الغريب، ومحاولتها المستميتة معي في الاستيلاء علي راتبي ومعرفه وضعي المالي، ولم يقتصر الأمر علي ذلك بل لاحظت تفتيشها الدائم في أوراقي الخاصة لمعرفه كل تفاصيل أمورى المالية بحجه ابنتنا وأنها ترغب في تأمين حياتها معي.

وبسبب رفضي الشديد، كانت تفتعل المشاكل، والخلافات كل يوم فبدأت في الهرب من البيت، والمكوث أغلب الوقت خارجه للابتعاد عن المشاكل التي حطمت قلبي.

فجأة قررت زوجتي إشعال نار الخلاف بيننا خاصه وانى أقوم بدوري اتجاه أسرتي علي أكمل وجه ولم أقصر يوما في تلبيه احتياجات أسرتنا الصغيرة فقامت بترك البيت عائدة الى بيت أسرتها تطالب بالطلاق، شعرت بالحزن الشديد خاصه وأنني مرتبط بطفلتي ولا أقوى علي الابتعاد عنهما لكنها أصرت علي عنادها.

قررت اللجوء إلى القضاء واقامه دعوى طاعه علي زوجتي حرصا منى علي نشأة طفلتي الصغيرة في أسرة واحدة، وحتى الآن ما زالت الدعوى منظورة أمام محكمة الأسرة ولم يتم الفصل فيها.

ضربة الموت.. تفاصيل مقتل عامل على يد طالب في بورسعيد

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية بورسعيد، طالب لقيامه بالتعدي على عامل خلال مشاجرة مما أدى إلى وفاته.

وتبلغ لقسم شرطة العرب بمديرية أمن بورسعيد من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (عامل توصيل طلبات - له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ) إثر إصابته بجروح طعنية نافذة .

وبسؤال والده موظف بالمعاش قرر أنه حال سير نجله المتوفـى بالدراجة النارية قيادة زميله بالعمل (مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ) تصادف تقابلهما مع المتهم (طالب - بينه وبين نجله المتوفى خلافات سابقة) فحدثت مشادة كلامية بينهما قام على إثرها المتهم بالتعدى على نجله بسلاح أبيض فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم والسلاح الأبيض، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة .

ضبط عنصرين إجراميين بـ كوكتيل مخدرات في قنا وأسيوط

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عنصرين إجراميين بنطاق محافظتى "قنا وأسيوط" ، وبحوزتهما كميات من المواد المخدرة، وتقدر قيمتها المالية بأكثر من 3 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتى أمن (قنا ، أسيوط) قيام عنصرين إجراميين بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا، وبحوزته (4 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" – 2 كيلو جرام لمخدر الأفيون - عدد من الأقراص المخدرة والمؤثرة – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – 2 سلاح أبيض – ميزان حساس).

وضبطت الأجهزة الأمنية (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط ، وبحوزته (74 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7,400 كيلو جرام – 3 كيلو جرام لمخدر الأفيون – 2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات – سلاح أبيض – ميزان حساس).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (3 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .