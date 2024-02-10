مدرسة بسوهاج تقيم دعوى طلاق بسبب اهتمام زوجها بالأكل أكثر منها

أقامت ربة منزل تبلغ من العمر 37 سنة، مدرسة، تقيم بدائرة مركز سوهاج، دعوى طلاق ضد زوجها، إثر خلافات زوجية بينهما بسبب اهتمامه بالأكل أكثر منها.

وأكدت ربة المنزل التي تعمل مُدرسة انها متزوجة منذ 10 أعوام، وأنها لا تشعر بتقدير زوجها لها، ولا لما تقوم به في المنزل من أعمال ومشقة، حسب وصفها.



وأضافت المدرسة أننا متزوجين منذ عشر سنوات، وفي كل مرة طوال هذه السنوات عند عودته من عمله يسأل عن الأكل فقط ولا بنظر إلي ولا يأخد باله من شكلي أو ملابسي أو حتى حاطة إيه في وجهي وصلت معه لدرجة الإهمال التام ولا يوجد شيء في دماغة سوى الأكل والسؤال الوحيد الءي اسمعه منه كل يوم إنت طابخالنا إيه النهاردة؟ لدرجة إنه يهتم بالأكل أكتر مني.

وأشارت الزوجة إلى أن زوجها لا يهتم بما يراه من زينة وترتيب في المنزل ولا يهمه شكلها ولا يسأل فيها حتى أنها في كثير من الأوقات تطلب منه الإهتمام بها لكن دون جدوى.



وأكدت المدرسة في دعواها أن إهمال زوجها لها تسبب لها في حدوث - عقدة - وحالة نفسية صعبة لها وجعلها تشعر بأنه غير راغب فيها مشيرةً إلى أنها طلبت منه الإهتمام كثيرًا لكن دون جدوى ولا يوجد في قائمة اهتمامات زوجها سوى الأكل فقط.



وبسبب تعدد الخلافات وكثرة المشاحنات بينها وبين زوجها لم تجد حلًا أمامها سوى ترك منزل الزوجية والإقامة في منزل أسرتها ورفع دعوى طلاق بمحكمة الأسرة للضرر الواقع عليها من زوجها.