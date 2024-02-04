حول المنزل لمقهى .. زوجة تقيم دعوى طلاق بسوهاج

أقامت ربة منزل في منتصف العقد الرابع من العمر تقيم بسوهاج، دعوى طلاق بسوهاج، ضد زوجها البالغ من العمر 41 سنة، لتضررها من اعتياد الزوج إحضار أصدقائه إلى المنزل للسهر ومتابعة مباريات كورة القدم، حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، بشكل متكرر أسبوعيًا.





وقالت الزوجة "ع " في دعوتها أمام محكمة الأسرة أن زوجها كل يوم يقوم باصطحاب أصدقائه ومعارفه إلى المنزل من الساعة 9 ليلا، إلى الساعة الثانيةعشرة بعد منتصف الليل، من أجل السهر ومشاهدة مباريات كرة القدم، لفريقي الاهلي والزمالك وماتشات الدوري الإنجليزي، وكافة البطولات المختلفة، وطبعًا كل شوية عايزين مشاريب من شاي وينسون وحِلبة، وأنا مش عارفة آخد راحتي في بيتي من اللي داخل واللي طالع.





وأضافت الزوجة أن زوجها منذ عودته من إحدى الدول العربية واستقراره هنا، اعتاد على إحضار أصدقائه، لقضاء الوقت ومشاهدة المباريات المختلفة داخل المنزل بشكل شبه معتاد طوال الأسبوع، مما جعلها لا تستطيع العيش في منزل أصبح مثل قهوة بلدي، على حد وصفها.





وأشارت الزوجة إلى أنها طلبت منه أكثر من مرة عدم إحضار أصدقائه إلى المنزل، والاكتفاء بالسهر معهم خارجه، إلا أن الزوج أصرّ على ذلك، وكل يوم بيجيبهم البيت ويقعدوا في غرفة الجلوس ويقعدوا بالساعتين والتلاتة، وكل شوية طلبات وأنا مش عارفة آخد راحتي في البيت، وطبعًا ما ينفعش أنام قبل ما همّا يمشوا، لحد ما زهقت وبقيت مش قادرة أعيش في بيتي.





وأمام تعنت الزوج وإصراره على موقفه، قررت الزوجة ترك منزل الزوجية والإقامة في منز أسرتها، ولجأت إلى رفع دعوى طلاق للضرر الواقع عليها.