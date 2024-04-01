أحداث وقعت في الثاني والعشرين من رمضان.. تعرف عليها

شهد اليوم الثاني والعشرين من شهر رمضان الكريم العديد من الاحداث التي تنوعت ما بين الفتوحات الاسلامية وميلاد ورحيل بعض الشخصيات والرموز الاسلامية التي أثرت في التاريخ الاسلامي.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أهم الاحداث التي وقعت في الثاني والعشرين من رمضان:

غزوة الطائف

وقعت غزوة الطائف بين 12000 من قوات المسلمين بقيادة النبي محمد صلي الله عليه وسلم في الثاني والعشرين من رمضان وقبيلة ثقيف وبعض الفارين من هوازن عام 8 هجريًا وهدفت الغزوة إلى فتح الطائف والقضاء على قوات ثقيف وهوازن الهاربة من غزوة حنين.

ميلاد المقتدر بالله

وقد ولد الخليفة العباسي جعفر المقتدر بالله في الثاني والعشرين من رمضان عام 282 هـجريًا، حيث تولى الخلافة وهو في سن الثالثة عشرة بعد أخيه المكتفي بعهد منه في (ذي القعدة سنة 295 هجريًا ويعد أصغر من تولى هذا المنصب بداية من قيام دولة الإسلام حتى وقته، مما أوهن شأن الخلافة، وكانت مدة خلافته وبالا على الدولة العباسية والأمة الإسلامية

وصول ابن تيمية للقاهرة

وفي الثاني والعشرين من رمضان عام 705 هـجريًا وصل شيخ الإسلام ابن تيمية إلى القاهرة بعد أن استدعاه السلطان المملوكي المنصور حسام الدين لاجين بعد أن عقدت له المحاكمات في الشام، وحوكم في القلعة واعتقلوه في البرج الذي بالقلعة.

انتصار المسلمين على الفرنجة

وفي عام 559 هـجريًا في الثاني والعشرين من رمضان استطاع المسلمون تحقيق النصر على الفرنجة في معركة حارم بقيادة السلطان نور الدين زنكي.

إرسال السرايا النبوية

وفي الثاني والعشرين من رمضان عام 1 هجريًا بدأ النبي محمد صلي الله عليه وسلم يبدأ إرسال السرايا النبوية لتحقيق بعض الأهداف الإسلامية منها "سرية سيف البحر وكان على رأسها حمزة بن عبد المطلب، وسرية رابغ وكان على رأسها عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، وسرية الخرار وكان على رأسها سعد بن أبي وقاص.