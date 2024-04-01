أدعية اليوم الثاني والعشرين من شهر رمضان الكريم.. يعد الدعاء من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها المؤمن إلى الله عز وجل، ولاسيما خلال شهر رمضان الكريم، إذْ يستحب فيه قراءة الأدعية والتضرع إلى الله عز وجل، فهو من أفضل العبادات التي ذكرها الله في كتابه العزيز وحثنا عليها.



وأكد نبينا محمد "صلى الله عليه وسلم"، على أهمية الدعاء والتقرب إلى الله في كل يوم من أيام شهر رمضان لما يحمله من أجر عظيم للمؤمنين.

ويبحث العديد من المواطنين، عبر محرك البحث "جوجل"، عن أدعية اليوم الثاني والعشرين من شهر رمضان المبارك.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أدعية اليوم الثاني والعشرين من رمضان:

اللّهم رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

اللَّهُم لَكَ أسْلَمْتُ وبِكَ آمنْتُ، وعليكَ توَكَّلْتُ، وإلَيكَ أنَبْتُ، وبِكَ خاصَمْتُ، اللَّهمَّ أعُوذُ بِعِزَّتِكَ، لا إلَه إلاَّ أنْتَ أنْ تُضِلَّنِي أنْت الْحيُّ الَّذي لا تمُوتُ، وَالْجِنُّ وَالإِنْسُ يمُوتُون

اللّهم مُصرّف القلوب صرّف قلوبنا على طاعتك

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي فِيهِ أَبْوَابَ فَضْلِكَ، وَ أَنْزِلْ عَلَيَّ فِيهِ بَرَكَاتِكَ، وَ وَفِّقْنِي فِيهِ لِمُوجِبَاتِ مَرْضَاتِكَ، وَ أَسْكِنِّي فِيهِ بُحْبُوحَةَ جَنَّاتِكَ، يَا مُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّين

اللهم إني أسألك الخير والتوفيق في حياتي، اللهم إني أسألك الهداية والرضا بما تكتبه لي يا عزيز يا رحيم يا مُعز يا مُذل

اللهم إني أسألك استجابة لدعائي، واستودعك ما حفظت من القرآن الكريم وأن تكتبه شفيعًا لي يوم القيامة

اللهم يا كريم، يا عظيم، ربنا ارزقنا ولا تحرمنا عطاءك وكرمك وجودك وفضلك، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء إليك يا رب العالمين.

اللهم نسألك أن تعطنا من الخيرات وأن تعطي عائلاتنا الخير، اللهم ارحمنا في هذا اليوم من شهر رمضان المبارك رحمة واسعة تغننا بها عن رحمة من سواك.

اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أنت ربي ورب المستضعفين إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمرى، إن لم يكن بك على غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي.أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليها أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل على سخطك ولك العتبى حتى ترضى

اللهم إنا نسألُك العفوَ والعافيةَ، في الدنيا والآخرةِ، اللهمَّ إنا نسألُك العفوَ والعافيةَ، في دِيننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهمَّ استُرْ عوراتنا، وآمِنْ روعاتنا، واحفظنا من بين يدينا، ومن خلفينا، وعن يمينا، وعن شمالنا، ومن فوقنا، ونعوذُ بك أن أنغْتَالَ من تحتنا.