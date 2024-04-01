تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الايام المقبلة، موضحة أن هناك استقرار في الأحوال الجوية على كافة أنحاء البلاد ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد دافيء على السواحل الشمالية الغربية لطيف ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الانحاء حتى الاحد المقبل.

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة

وأضافت الهيئة، أن هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليةعلى فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية القريبة والسريعة من المسطحات المائية اعتبارًا من غدًا الثلاثاء حتى الجمعة المقبلة.

حالة البحرين خفيف إلى معتدل

وتابعت، حالة البحرين المتوسط والاحمر خفيف إلى معتدل وارتفاع الامواج من 1 إلى 1.5 متر والرياح شمالية شرقية.

وجاءت درجات الحرارة في المدن والمحافظات العظمى والصغرى كالاتي:

القاهرة 31 19

الاسكندرية 25 16

بنها 31 19

شبين الكوم 30 18

بورسعيد 23 18

دمياط 24 17

شرم الشيخ 31 21

مطروح 23 15

سوهاج 34 15

قنا 36 20

الاقصر 35 15

موعد فصل الربيع

ويبدأ فصل الربيع فلكيًا في الحادي والعشرين من مارس كل عام حيث يتميز هذا الفصل باعتدال طقسه، ويمثل المرحلة الانتقالية بين فصلي الشتاء والصيف، وفيه تتفتح الأزهار وتكتسي الأرض بالعشب الأخضر، وتصبح لون أوراق الأشجار أكثر نضرة.

سمات فصل الربيع

كما يتسم فصل الربيع بالاعتدال في درجات الحرارة في بعض الأحيان، حيث يشهد تقلبات جوية حادة وسريعة، إذ تتكون في هذا الفصل المنخفضات الخماسينية القادمة من الصحراء الليبية وتتجه إلى الصحراء الغربية لمصر وتؤدي الرياح في بعض الأحيان إلى تدني الرؤية الأفقية.

كما يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ويؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة على مناطق من شمال البلاد

وينشط منخفض البحر الأحمر "السودان الموسمي"، ويؤثر على جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، ويؤدي لسقوط أمطار تصل لحد السيول على المناطق الجبلية.

وقد شهدت البلاد خلال الايام الماضية استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من الجيزة والقاهر والوجه البحرى وشرق البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية على بعض المناطق.