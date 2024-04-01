أبرزهم الأهلي والاتحاد.. كل ما تريد معرفته عن مباريات الدوري السعودي اليوم

يلتقي فريقا الأهلي و الاتحاد، مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، في قمة مباريات الجولة 26 من دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

التشكيل المتوقع للاتحاد أمام الأهلي في دوري روشن

في حراسة المرمى : المعيوف.

في خط الدفاع : حسن كادش – أحمد حجازي – لويز فيليبي – فواز الصقور.

في خط الوسط : جوتا – فيصل الغامدي – نجولو كانتي – أحمد الغامدي.

في خط الهجوم : كريم بنزيما – عبد الرزاق حمدالله.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الاتحاد في دوري روشن

في حراسة المرمى : عبد الرحمن السنبي.

في الدفاع : علي المجراشي – مرياح ديمريال – عبد البسيط هنيدي – سعد بلعبيد.

في خط الوسط : زياد الجوهاني – علي الاسمري – روبيرتو فيرمينيو.

في خط الهجوم : رياض محرز – الان سانت ماكسيمان – فيراس البريكان.



موعد مباراة الأهلي والاتحاد في الجولة 26 من الدوري

وتنطلق صافرة أحداث المباراة في تمام العاشرة مساءً (22:00) بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت مصر.



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي و الاتحاد في الدوري السعودي

تمتلك شبكة قنوات SSC السعودية الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين، وسوف يتم نقل مباراة الأهلي والاتحاد، عبر قناة SSC Sport HD1.



وعلى الجانب الآخر، يواجه فريق ضمك ، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري طارق حامد، نظيره الحزم فى التاسعة مساء اليوم الإثنين، على ملعب "نادي الحزم"، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين الموسم الجاري.

ويتواجد فريق ضمك في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 34 نقطة فيما يأتي فريق الحزم في مؤخرة جدول ترتيب المسابقة.

وشارك النجم المصري طارق حامد فى 17 مباراة ببطولة الدوري السعودي للمحترفين الموسم الجاري، وصنع هدفين.

وفى مباراة أخرى، يقود النجم المصري محمد شريف فريق الخليج أمام الرائد في التاسعة مساء اليوم بنفس الجولة من بطولة الدوري.

ويحتل فريق الخليج المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 31 نقطة فيما يأتي الرائد في المركز الـ 12 برصيد 27 نقطة.



وخاض محمد شريف نجم الأهلي السابق 23 مباراة في بطولة الدوري السعودي هذا الموسم، وأحرز 3 أهداف وصنع هدفين

