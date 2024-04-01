أسعار صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه بالبنوك صباح اليوم الإثنين

أسعار صرف اليورو.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري بالبنوك في الساعات الاولى من صباح اليوم الإثنين، وذلك بعد قرارات البنك المركزي الاخيرة بشأن رفع قيمة الفائدة 6%، وتحرير سعر الصرف، فضًلا عن الاحداث الدولية الساخنة التي يشهدها العالم من صراعات وحروب تؤثر على سعر العملات.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف اليورو الاوروبي اليوم الإثنين:

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 50.89 جنيه للشراء، 51.05 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 50.83 جنيه للشراء، 51.11 جنيه للبيع

ووصل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 50.83 جنيه للشراء، 51.11 جنيه للبيع

وسجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي نحو الإسلامي 50.98 جنيه للشراء، 51.27 جنيه للبيع

وجاء سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو 50.52 جنيه للشراء، 51.05 جنيه للبيع

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل نحو 51.72 جنيه للشراء، 51.09 جنيه للبيع

قرارات البنك المركزي المصري



وفي 6 مارس الماضي، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة على الإيداع والاقراض ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75% ، فضًلا عن تحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لاليات السوق، وذلك للسيطرة على التضخم، وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، إضافة إلى تلبية متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي

الاقتصاد المحلي

وذكر البنك المركزي، أنه نظرًا لتأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنًا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية