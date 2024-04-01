أسعار صرف الدولار الأمريكي بالبنوك بمستهل تعاملات اليوم الإثنين

أسعار صرف الدولار..حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنوك في الساعات الاولى من صباح اليوم الإثنين، وذلك بعد قرارات البنك المركزي الاخيرة بشأن رفع قيمة الفائدة 6%، وتحرير سعر الصرف، فضًلا عن الاحداث الدولية الساخنة التي يشهدها العالم من صراعات وحروب تؤثر على سعر العملة الخضراء.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدولار اليوم الإثنين:

أسعار صرف الدولار

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المتحد نحو 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع

ووصل سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المصري نحو 47.16 للشراء، و 47.26 للبيع

سجل سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف العربي الدولي نحو 47.25 جنيه للشراء، و47.35 للبيع

جاء سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدى أجريكول نحو 47.35 جنيه للشراء، 47.45 للبيع

ووصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية 47.20 جنيه للشراء، و47.30 للبيع

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو 47.15 جنيه للشراء، و47.25 للبيع

ووصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة نحو 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع

قرارات البنك المركزي في مارس الماضي

وفي 6 مارس الماضي، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة على الإيداع والاقراض ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75% ، فضًلا عن تحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لاليات السوق، وذلك للسيطرة على التضخم، وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، إضافة إلى تلبية متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي

الاقتصاد المحلي

وذكر البنك المركزي، أنه نظرًا لتأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنًا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية