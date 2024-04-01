الظواهر الفلكية المتوقعة خلال شهر إبريل

قال الدكتور أشرف تادروس، ‏رئيس قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية‏، إن سماء مصر والعالم تشهد بعض الظواهر الفلكية خلال شهر إبريل الجاري والتي ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض ، أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطيرة على عين الإنسان لأن النظر إلي الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرًا.

الظواهر الفلكية

وأضاف تادروس، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”، أن أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية عموما هي البعيدة عن التلوث الضوئي مثل السواحل والحقول والصحاري والجبال، فليس هناك علاقة بين اصطفاف الكواكب و اقتراناتها في السماء وحدوث الزلازل على الأرض ، فلو كان ذلك صحيحا لتم اكتشافه من قبل الفلكيين منذ مئات السنين

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي الظواهر الفلكية المتوقعة خلال إبريل:

القمر مع زحل

يقترن القمر مع كل من كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) وكوكب المريخ (الكوكب الأحمر) في الصباح الباكر قبل شروق الشمس يوم 6 إبريل وهو اقتران ثلاثي جميل حيث نرى الثلاثة اجرام بالعين المجردة السليمة في السماء الشرقية بغضون الـ 4:20 صباحا تقريبا إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

القمر مع الزهرة

يقترن القمر مع كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) حيث نراهما بالعين المجردة متجاوران في السماء باتجاة الشرق قبل شروق الشمس مباشرة يوم 7 إبريل، حيث يرى هذا المشهد في السماء الشرقية بغضون الـ 5:05 صباحا تقريبا إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس

محاق شوال

لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل يوم 8 إبريل إيذانا ببدء ميلاد القمر الجديد ، حيث يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها تماما فيكون وجهه المضيئ مواجها للشمس ووجهه المظلم مواجها للأرض .. علما بأن رؤية الهلال الجديد بالعين المجردة يعتمد أساسا على فترة بقاء القمر الوليد في السماء أثناء الغسق بعد غروب الشمس مباشرة.

كما تعتمد رؤيته أيضا على نقاء الجو وصفاء السماء وخلوها من السحب والغبار وبخار الماء، حيث تعتبر أيام المحاق هي أفضل الليالي الليلاء خلال شهور السنة ، والتي يفضلها الفلكيون كثيرا لرصد الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة ، حيث لا يعيق ضوء القمر في هذا الوقت الأرصاد الطيفية المطلوب.

كسوف الشمس 8 إبريل

لا يحدث كسوف الشمس أبدا إلا إذا كان القمر محاقا ، وفي حالة الكسوف الكلي يحجب قرص القمر قرص الشمس بالكامل كاشفا لنا عن الغلاف الخارجي للشمس المعروف باسم الإكليل الشمسي أو الكورونا لن يرى هذا الكسوف في مصر أو المنطقة العربية ، ولكنه سيُرى في المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

وسيبدأ مسار الكسوف الكلي من المحيط الهادئ ويتحرك عبر أجزاء من المكسيك ثم شرق الولايات المتحدة وكندا ، وسيكون مرئيا ككسوف جزئي في بعض دول أوروبا، كان آخر كسوف كلي للشمس شهدته الولايات المتحدة الأمريكية عام 2017 وسيكون الكسوف التالي لديها عام 2045 حيث تكون مدة الكسوف كاملا منذ بدايته حتى نهايته حوالي 5 ساعات ، اي منذ بداية دخول قرص القمر تدريجيا على قرص الشمس حتى يغطيه بالكامل ، ثم انسلاخه تدريجيا إلى أن يتركه تماما.

أما الاظلام التام ستكون مدته حوالي 4 دقائق فقط ، سيتحول فيها النهار إلى ليل دامس وتترائى بعض النجوم في السماء بوضوح، علما بأن هذه الدقائق القليلة للكسوف الكلي للشمس هي الوقت الوحيد الذي يمكننا فيه رؤية النجوم الخلفية للشمس والتي تمثل البرج الذي تقع فيه الشمس في هذه الفترة من العام ، وهو برج الحوت.

المريخ وزحل

يقترن الكوكبان المريخ (الكوكب الأحمر) و زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) حيث يمكن رؤيتهما بالعين المجردة السليمة في الصباح الباكر قبل شروق الشمس يوم 10 إبريل ، ويمكن مراقبة الاقتراب الملحوظ للكوكبان بدءا من أول الشهر وحتى الاقتران في ذلك اليوم ، ثم بداية التباعد الملحوظ عن بعضهما البعض بدءا من 13 إبريل

القمرو المشترى

يترائى القمر مقترنا مع كوكب المشتري (عملاق المجموعة الشمسية) في يوم 10 إبريل، حيث نراهما متجاوران في السماء بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل ، ويظلا مرئيان حتى بداية غروب المشهد بحلول الـ 8:20 مساءا تقريبا

القمر ونجم الثريا

يترائى القمر مقترنا مع الحشد النجمي بلايدس Pleiades (الثريا أو الأخوات السبع) في برج الثور يوم 11 إبريل ، حيث نراهما بالعين المجردة السليمة متجاوران في السماء بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل ، ويظلا مرئيان حتى يبدأ المشهد في الغروب بحلول الـ 9:15 مساءا تقريبا ، حيث أن الثريا هو أحد ألمع وأشهر الحشود النجمية المفتوحة في السماء الشمالية ، والذي يقع على بعد 440 سنة ضوئية من الأرض .

ويتكون هذا الحشد من عدة مئات من النجوم ولكن ألمع نجومه هم 7 فقط التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة السليمة ، ولذلك سُمى بالأخوات السبع

القمر والنجم بولوكس

يترائى القمر مقترنا مع النجم بولوكس Pollux ، ألمع نجم في برج التوأم/ الجوزاء (ألفا التوأم) حيث نراهما بالعين المجردة السليمة متجاوران في السماء بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل يوم 15 إبريل ، حتى يبدأ المشهد في الغروب بحلول الـ 1:15 بعد منتصف الليل .. علما بأن بولوكس هو نجم عملاق برتقالي اللون أكبر من الشمس بنحو 3 أضعاف ويبعد عن الأرض بنحو 34 سنة ضوئية ..

يترائى القمر في هذا اليوم مقترنا مع الحشد النجمي خلية النحل Beehive في برج السرطان ، ولصعوبة رؤية هذا الحشد بالعين المجردة ، ننصح بإستخدام تلسكوب صغير حيث نراه جوار القمر في السماء حتى يبدأ المشهد في الغروب بحلول الـ 2:00 بعد منتصف الليل .. من الجدير بالذكر أن الحشد النجمي خلية النحل يقع على مسافة 580 سنة ضوئية تقريبا من الأرض ويبلغ عمره حوالي 600 مليون سنة .. وهو يظهر كسحابة مجسمة كما رآها جاليليو لأول مرة باستخدام التلسكوب عام 1609 حيث تمكن من رؤية 40 نجما فقط

شهب القيثارة

تسقط شهب القيثارة سنويا في الفترة من 16 إلى 25 إبريل ، وتبلغ ذروتها في 22-23 .. تُرى هذه الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة Lyra (القيثارة) وهو سبب تسميتها تنتج شهب القيثارة من مخلفات مذنب تاتشر Thatcher الذي تم اكتشافه عام 1861 .

ويصل عدد الشهب فيها إلى حوالي 20 شهابا في الساعة ويمكن رؤيتها بالعين المجردة السليمة بشرط ظلمة السماء وخلوها من السحب والغبار ، وأفضل مشاهدة تكون من مكان مظلم تماما بعيدا عن إضاءة المدينة بعد منتصف الليل ، وجود القمر في السماء في هذه الليلة سيحجب الكثير من الشهب باستثناء اللامع منها فقط.

القمرو السماك الاعزل



السماك الأعزل أو السنبلة - وهو ألمع نجم في برج العذراء (ألفا العذراء) .. يمكن رؤية هذا المشهد بالعين المجردة السليمة حيث نراهما متجاوران في السماء بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل ، ويظلا بالسماء طوال الليل إلى أن يبدأ المشهد بالغروب بحلول الـ 4:40 صباحا قبل اشتداد ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس يوم 22 إبريل.

والنجم سبيكا من النجوم المتغيرة يبلغ حجمه 8 مرات تقريبا مثل حجم الشمس ، وتقدر كتلته بـ 11 مرة تقريبا مثل كتلة الشمس ، ويبعد عن الأرض حوالي 260 سنة ضوئية.

بدر شهر شوال

يكتمل قرص القمر ويصبح بدرا كامل الاستدارة يوم 24 إبريل حيث تبلغ نسبة لمعانه 100% ، فيشرق القمر في ذلك اليوم بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي .. وحيث أن العين المجردة لا تستطيع تمييز الاكتمال الحقيقي لقرص القمر ، لذلك يبدوا لنا القمر كما لو كان بدرا في الفترة من 22 إلى 26 إبريل .

يُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية بعدة أسماء أشهرها القمر الزهري أو الوردي أو القمر العشبي دلالة على أجواء الربيع ونمو الزروع والعشب ونبات الحقل في هذا الوقت من العام، علما بأن وقت إكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة

القمر وقلب العقرب

يشرق القمر يوم 26 إبريل مقترنا مع النجم العملاق (قلب العقرب) ألمع نجم في برج العقرب .. وأنتاريس هو نجم أحمر يفوق كتلة الشمس بـ 10 أضعاف ، ويبعد 600 سنة ضوئية عن الأرض .. يمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة باتجاة الشرق بغضون الـ 10:15 مساءا ، ويظل مرئيا إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.