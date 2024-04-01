الكبدة.. تقوي الذاكرة وهامة للحامل| فوائد لن تتوقعيها

الكبدة من الأطعمة الغنية بالمعادن والفيتامينات الهامة للجسم، والتي تعمل علي تحسين صحتك سواء للحامل أو للذاكرة والعظام وفيما يلي نقدم لك أبرز فوائدها.









فوائد تناول الكبدة

تقوي الذاكرة

تساهم في تقوية الذاكرة وتحسين أداء الدماغ، فهي تعزّز تدفق الدم إلى المخ بالمعدل الطبيعي.





تقوي الأسنان

تحافظ على صحة العظام والأسنان، بِفضل نسبتها العالية من "الفسفور".





تقي من خلل الأعصاب

تفيد في علاج مرض البلاجرا والذي يتسبب بأعراضٍ عدة؛ كالإسهال، وخلل الأعصاب، والتهاب الجلد.





جيد لتعزيز الخصوبة وصحة الحامل

يوفر كبد الغنم البروتين، والحديد، وحمض الفوليك والعناصر الغذائية الرئيسية الأخرى المعززة للصحة الإنجابية وتطور الجنين.





وتحتاج الحوامل أو المرضعات إلى كمية كبيرة من فيتامين ب12 لمساعدة الجنين على النمو بشكل سليم، وتطوير دماغه، وأعضائه الداخلية.





ويعد الحصول على حمض الفوليك أمرًا ضروريًا أثناء الحمل، فهو يساعد في منع إصابة الجنين بالعيوب الخلقية.





ملحوظة: ينبغي الحذر عند تناوله، إذ يمكن أن يسبب الإفراط في تناوله الإصابة بتشوهات خلقية عند الجنين، وخاصة خلال الأشهر الأولى من الحمل.





مصدر غنيّ بالحديد

يُعدّ الحديد عنصراً غذائياً أساسياً لجسم الإنسان، ويؤدي العديد من الوظائف المُهمة فيه؛ كالمُساعدة مثلاً على نقل الأكسجين لخلايا الجسم، وتحتوي الكبدة تحديداً على النوع سهل الامتصاص الذي يُعرف بحديد الهيم .

ويُغطى تناول قطعة بوزن 100 غرامٍ من الكبدة البقريّة ما يُقارب 80% من الكميّة المُوصى بتناولها للرجال يوميّاً من عنصر الحديد أو ما يُقارب 35% من الكميّة المُوصى بتناولها من الحديد يوميّاً للمرأة في سن الحيض.





الوقاية من فقر الدم

إذا كنت تعاني من فقر الدم الذي يرتبط بنقص الحديد، فإن الكبدة هو أحد أفضل الأطعمة التي يجب أن تدرجها إلى نظامك الغذائي.

إذ يحتوي على مزيج من حمض الفوليك، والحديد، وفيتامين ب12 الذي تحتاجه للتغلب على فقر الدم بشكل طبيعي، وعلاج أعراضه في حال ظهورها، مثل: انخفاض الطاقة، أو التعب، أو عدم انتظام الدورة الشهرية، أو المشكلات العصبية.

ويجب على النساء خلال فترة الحيض، والحوامل، والمرضعات، والنباتيات، توخي الحذر للحصول على ما يكفي من الحديد من وجباتهم الغذائية.