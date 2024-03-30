أمير مرتضى منصور يعلق على منعه من دخول الزمالك (فيديو)

قال أمير مرتضى منصور، المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك: "وأنا في قطاع الناشئين كان مجلس الإدارة بيتحل، فكان في مشاكل اننا نبقى موجودين أو لأ، زي دلوقتي متعلق لي ورقة اني ما دخلش النادي، وكتير عملوها، وبيحصل، ده عشان اللي كان في الإدارة سابقاً بيبقى له شعبية وجماهيرية فميرجعش تاني، واحنا موجودين عملنا كده بس بإجراءات قانونية”.

وعلق أمير مرتضى، خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار:، عن توليه منصبه في نادي الزمالك قائلًا: "انا طيب وشرير في نفس الوقت وبيطلع ده مع اللي يستحق، موضوع اني كنت ظابط او محامي وماليش علاقة بالكورة، ده موجود في كل العالم، وعندنا معظم اللي بيلعب كورة مبيهتموش بالدراسة، وده هنا وبرا مصر، والاساطير كلها كده، امثلة محمد صلاح وكريستيانو مثلًا، دول مانعرفش خريجين ايه، لكن أساطير في مجالهم، ومفروض يكون فيه حد متعلم كويس يدير، وهتلاقي المعادلة دي موجودة اوي في الهاند بول، معظمهم خريجي هندسة وطب".

الكورة بتاخد من التعليم

وأضاف أمير مرتضى: "الكورة بقى هي اللي بتاخد من التعليم، وأنا كنت من ناشئين الزمالك ونفس جيل شيكابالا، وكنت لعيب شاطر، لكن كان عليا ضغوط كبيرة، وده بسبب ان والدي كان نائب رئيس الزمالك، وده كان ضغط عليا لأن الكل عارف ان ابويا رقم 2 في النادي، وكنت هتعامل معاملة خاصة سواء إيجابية او سلبية، وده أثر عليا".

وتابع أمير مرتضى: وأنا في النادي مكنتش معني بقصة الانتخابات، ودايمًا كنت أحب أبعد عن الحتة الاجتماعية، ببعد عنها، لأني عارف ان في يوم من الأيام هتحط فيها، سواء انتخابات أو منصب في النادي، وساعتها أنا كنت معني أكتر بالكورة".

وهاجم أمير مرتضى منصور، المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك، لاعب الفريق السابق محمود كهربا، قائلا:“كنت بحفز كهربا علشان هو كان لاعب مهم جدا فى الزمالك خلال مرحلة عام 2018.. وبعد كدا هرب وراح لنادي آخر .



وأضاف أمير مرتضى منصور، المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك، خلال حواره ببرنامج “أسرار” المذاع عبر فضائية “النهار”، "الموضوع خلص أن اللاعب فى الأخر شاف أن عقده باطل واحنا الأتنين روحنا الفيفا وهو خسر القضية أول درجة وحكم عليه ب32 مليون جنيه.. أستأنف من أجل تقليل المبلغ أو إلغائه واحنا أستأنفنا علشان نزود المبلغ”.

وتابع أمير مرتضى منصور: “المحكمة الرياضية أيدت الحكم بتاعنا وغيرت المبلغ إلى 2 مليون دولار.. وكهربا طلع فى حلقة تليفزيونية سأله المذيع أنت عقدك فضل قد إيه مع الزمالك قال فاضل سنتين ولكني جددت عامين فوق العامين.