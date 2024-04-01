الأهلي يتجه للفيفا في أزمة الشحات والشيبي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أنه سيتم استدعاء محمد الشيبي لاعب بيراميدز إلى لجنة الانضباط بعد تهديدات النادي الأهلي باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مشيرا إلى ان اتحاد الكرة أعلن أنه ليس من حق الشيبي للقضاء المدني.

وقال عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "تحددت جلسة يوم 18 أبريل القادم للنظر في قضية حسين الشحات ومحمد الشيبي".

وتابع: "الأهلي سيلجأ إلى الفيفا لأن الواقعة حدثت في ملعب كرة قدم، واتحاد الكرة المسئول عن الأمر اتخذ قراراته، وبالتالي لا يمكن معاقبة اللاعب مرتين".

وأتم: "لوائح الفيفا واتحاد الكرة تمنع اللجوء للقضاء المدني، لذلك الأهلي سيتجه إلى الفيفا خلال الأيام القادمة".

وعادت أزمة قضية حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، مع الدولي المغربي محمد الشيبي ظهير أيمن بيراميدز، للاشتعال مجددًا بعد فترة من الهدوء.

ونشبت مشادة كلامية بين حسين الشحات لاعب الأهلي، ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز، خلال مباراة الأهلي وبيراميدز، في الجولة الـ28 من الموسم الماضي بالدوري الممتاز.

ويستعد الأهلى لمواجهة سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي دوري الأبطال الأفريقى فى العاشرة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى حضور 30 ألف مشجع.

وحقق الأهلي فوزاً غالياً على سيمبا التنزانى فى عقر داره بهدف دون رد سجله أحمد نبيل كوكا ليضع قدماً فى نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا.