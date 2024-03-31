الزمالك يكرم سيدات تنس الطاوله بعد لقب البطوله العربيه

كرم مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، فريق الـ"سيدات" لتنس الطاولة بالقلعة البيضاء، وذلك بعد تتويجه بلقب البطولة العربية، التي أقيمت في المملكة العربية السعودية.

وحرص كابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك و كابتن هشام نصر نائب الرئيس ، وأحمد سليمان ونيرة الأحمر وأحمد خالد حسانين، أعضاء مجلس الإدارة، على حضور التكريم، والاحتفاء بلاعبات القلعة البيضاء.

ووجه الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، الشكر للاعبات الفريق، والجهازين الفني والإداري، على مجهودهم خلال منافسات البطولة العربية، وإصرارهم على التتويج باللقب.

وفاز فريق تنس طاولة الزمالك "سيدات"، خلال مشواره بالبطولة العربية على فرق، "الفتاة الكويتي، وحمادة الأردني والبصرة العراقي وعالي البحريني وبتروجيت المصري".

وضمت قائمة فريق تنس طالة الزمالك "سيدات" التي شاركت في البطولة كل من: "يسرا أشرف حلمي، وأميرة يسري، و المحترفة الأوكرانية مارجريتا بستوسكا، وشهد سامح، ومريم يونس"

ويقود جهاز تنس الطاولة بنادي الزمالك كل من: أشرف حلمي رئيساً للجهاز، و أحمد حلمي مدرباً عاماً، ومحمد السيد مدرباً، ومصطفي محمود رئيساً لقطاع الناشئين.