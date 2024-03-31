خبير استراتيجي: الوضع الفلسطيني الداخلي تطلب وجود حكومة جديدة لديها آفاق مستقبلية

قال اللواء الدكتور محمد المصري، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن الوضع الفلسطيني الداخلي تطلب أن تكون هناك حكومة جديدة لديها آفاق مستقبلية بحيث تكون مقبولة شعبيا وعلى الصعيدين العربي والدولي، وأن تكون قادرة على القيام بمهمتها.



وأضاف "المصري"، خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه بعد اليوم الـ 77 بعد المائة على العدوان على الشعب الفلسطيني، شكل 7 أكتوبر من العام الماضي زلزال في المنطقة، بالتالي أدى ما أدى من حالة إنسانية كارثية.

إصلاح المؤسسات وتوحيدها



وأشار إلى كتاب التكليف صدر للدكتور محمد مصطفى، وتم تشكيل حكومة بشكل سريع للغاية وملفت، لافتا أنه التقى "مصطفى" قبل تكليفه بالحكومة وطرح رؤيته بشكل واضح وتبين أن لديه 3 مسارات، الأول الإنساني الوطني ويتعلق بقطاع غزة، والثاني إصلاح المؤسسات وتوحيدها وإصلاح القوانين، والثالث هو إصلاح المحاكم والقضاء.

وأعلنت السلطة الفلسطينية، الخميس، تشكيل حكومة جديدة في حين تواجه ضغوطا دولية لإجراء إصلاحات.

وكشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن تشكيل الحكومة الجديدة بمرسوم رئاسي صدر الخميس.

ولا توجد أسماء مشهورة بين أعضاء الحكومة الفلسطينية الجديدة.

وكان عباس كلف محمد مصطفى، وهو مستشاره منذ فترة طويلة، بتشكيل حكومة جديدة في وقت سابق من الشهر الجاري.

وتعهد مصطفى، وهو اقتصادي مستقل سياسيا تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، بتشكيل حكومة تكنوقراط وإنشاء صندوق ائتماني مستقل للمساعدة في إعادة إعمار غزة.

والسلطة الفلسطينية تدير أجزاء من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وكانت الولايات المتحدة دعت إلى إصلاح السلطة الفلسطينية كي تكون مستعدة لإدارة قطاع غزة بعد أن تضع الحرب أوزارها، وذلك قبل إقامة دولة فلسطينية في نهاية المطاف.

وترفض إسرائيل الفكرة، قائلة إنها تعتزم الاحتفاظ بسيطرة أمنية مفتوحة على قطاع غزة.

من جهته قال القيادي فى حركة حماس محمود المرداوي إن الحكومة الفلسطينية الجديدة التى كلف بتشكيلها محمد مصطفى لا تعبر عن إرادة المعركة، التى تدور في الميدان ولا يمكن لها أن تدير المعركة أو تقودها أو تفاوض باسمها.

وحسب العربية نت، أضاف المرداوي، اليوم السبت، أن "الفصائل تدير المعركة، والمعركة جزء منها سيُفصّل العلاقة الداخلية وكذلك الإقليمية، فمن يأبه بحكومة باختصار شديد ليس لها صلة مباشرة بما يجري"، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

كما شدد المرداوي على أن هذه الحكومة "زوبعة في فنجان"، وأي حكومة تشكل في الأراضي الفلسطينية يجب أن تتم بالتشاور بشكل مسبق مع كل المكونات السياسية والاجتماعية، وهو ما لم يحدث قبل الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة.

وشدد على أن هذه الحكومة لا تعبر إلا عن "إرادة المقاطعة، هذه لا تعبر عن إرادة فتح، نحن واثقون من ذلك، فتح معنا في الميدان وفي غزة تقاتل وتقاوم وهي مؤمنة بخط المقاومة الذي انطلقت من أجله".

إلى ذلك أشار القيادي فى حركة حماس إلى أن "هذه حكومة جاءت وفق إرادة ورغبة أميركية، ونحن نعاني في فلسطين، وعلى وجه التحديد في قطاع غزة، من الموقف الأميركي الذي يُدخل الآلة العسكرية ويدعم الإسرائيلي ويستخدم حق الفيتو في مجلس الأمن".