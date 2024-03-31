طريقة تحضير كبدة بالفلفل الأحمر لرفع المناعة

كبدة بالفلفل الأحمر من الوصفات الشهية التي يمكنك عملها لعزومة رمضان، فتحتوي علي نسبة عاليه من الحديد الهام لصحة جسمك، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها للجسم.

طريقة عمل كبدة بالفلفل الأحمر

المقادير

- كبدة : كيلو (كبدة بقرية / مقطعة إلى شرائح)

- الفلفل الأحمر : 1 حبة (مقطع إلى مربعات)

- الفلفل الحار : 1 حبة (مفروم)

- الطماطم الكرزية : نصف كوب (صغيرة)

- الكراث : رأس (مقطع إلى شرائح)

- ريحان : نصف كوب (طازج ومفروم)

- أوريغانو : ملعقة صغيرة

- الثوم : فص (مهروس)

- عصير البرتقال : 2 ملعقة كبيرة

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون : نصف ملعقة كبيرة

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة





طريقة التحضير

سخني نصف كمية الزيت في وعاء كبير لا يلصق، ثم أضيفي شرائح الكبدة الطازجة، وحمريها لمدة 5 دقائق حتى يصبح لونها بنياً فاتحاً، وأزيحيها جانباً.

في الوعاء نفسه، أضيفي باقي الزيت، ثم ضعي الكراث، والفلفل الأحمر، والفلفل الحار، وقلّبي جميع المكونات على درجة حرارة عالية لدقيقتين، ثم أضيفي الأوريغانو والثوم، وقلّبي لمدة دقيقة أخرى.

أضيفي الكبدة مرة أخرى إلى الوعاء، ثم عصير البرتقال، وعصير الليمون والطماطم الصغيرة، وتبلي الخليط بالملح والفلفل، واتركيه من 3-4 دقائق على نار متوسطة، ثم أضيفي الريحان، وقلّبيه وقدمي الطبق فوراً.





فوائد تناول الكبدة

تقوي الذاكرة

تساهم في تقوية الذاكرة وتحسين أداء الدماغ، فهي تعزّز تدفق الدم إلى المخ بالمعدل الطبيعي.





تقوي الأسنان

تحافظ على صحة العظام والأسنان، بِفضل نسبتها العالية من "الفسفور".





تقي من خلل الأعصاب

تفيد في علاج مرض البلاجرا والذي يتسبب بأعراضٍ عدة؛ كالإسهال، وخلل الأعصاب، والتهاب الجلد.





جيد لتعزيز الخصوبة وصحة الحامل

يوفر كبد الغنم البروتين، والحديد، وحمض الفوليك والعناصر الغذائية الرئيسية الأخرى المعززة للصحة الإنجابية وتطور الجنين.





وتحتاج الحوامل أو المرضعات إلى كمية كبيرة من فيتامين ب12 لمساعدة الجنين على النمو بشكل سليم، وتطوير دماغه، وأعضائه الداخلية.





ويعد الحصول على حمض الفوليك أمرًا ضروريًا أثناء الحمل، فهو يساعد في منع إصابة الجنين بالعيوب الخلقية، لكن ينبغي الحذر عند تناوله، إذ يمكن أن يسبب الإفراط في تناوله الإصابة بتشوهات خلقية عند الجنين، وخاصة خلال الأشهر الأولى من الحمل.





مصدر غنيّ بالحديد

يُعدّ الحديد عنصراً غذائياً أساسياً لجسم الإنسان، ويؤدي العديد من الوظائف المُهمة فيه؛ كالمُساعدة مثلاً على نقل الأكسجين لخلايا الجسم، وتحتوي الكبدة تحديداً على النوع سهل الامتصاص الذي يُعرف بحديد الهيم .

ويُغطى تناول قطعة بوزن 100 غرامٍ من الكبدة البقريّة ما يُقارب 80% من الكميّة المُوصى بتناولها للرجال يوميّاً من عنصر الحديد أو ما يُقارب 35% من الكميّة المُوصى بتناولها من الحديد يوميّاً للمرأة في سن الحيض.