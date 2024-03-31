تعرف على سبب آلام الجهاز الهضمي خلال شهر رمضان

يعانى الكثير من الأشخاص يشتكون من آلام المعدة في شهر رمضان وقد لا يعرفون السبب ويعتقد البعض منهم أنه قد يكون نتيجة للصيام أو تناول طعام غير صحي وهذا من أهم أسباب آلام المعدة في رمضان ولكن هناك أسباب أخرى تدل على وجود مشكلة صحية في الجهاز الهضمي في أي منطقة منه ليست المعدة فقط .

تستعرض الوفد فى السطور التالية سبب آلام الجهاز الهضمي في رمضان

هناك عدة أسباب يحدث نتيجة لها آلام مختلفة في الجهاز الهضمي ولا يقتصر الأمر على المعدة فقط وتلك الأسباب تتمثل في:

تناول كمية كبيرة من الطعام وبشكل سريع في حين المعدة سعتها نحو كوب طعام أو اثنين فقط وما يحاول الشخص القيام به هو ملئها بكمية أكثر من سعتها وهو ما ينتج عنه شعور الألم بالمعدة وكذلك شعور الإمتلاء وقد يكون مصاحب الغازات والإنتفاخات بسبب دخول كمية كبيره من الهواء مع الطعام.



عسر الهضم والذي ينتج عنه شعور بالألم تحديدًا في المنطقة العلوي من البطن لعدم تناول الألياف أو شرب كمية مناسبة من الماء.

القولون العصبي والذي يعاني منه فئة كبيرة من الأشخاص ويسبب عدم الشعور بالارتياح بعد تناول الطعام ويصاحب هذا الشعور الغازات والانقباضات.

حصى المرارة وهي تلك الحصى الرملية صغيرة الحجم المتراكمة على المرارة تسبب في بعض الأحيان آلامًا للمصابين بها بعد تناول الطعام تحديدًا في الأكلات الغنية بالدهون والزيوت الغير صحية.



ارتجاع المريء والذي يحدث نتيجة له اندفاع حمض المعدة إلى المريء والذي يشعر المريض بآلام في المعدة والصدر وكذلك بالغثيان.

التهابات في البنكرياس والتي تسبب شعور الألم في منطقة البطن العليا حتى الظهر ويصاحب الألم الاحساس بالتقيؤ أو الغثيان وهذا دليل قوي على التهاب البنكرياس.

5 خطوات ضرورية يرى أنها تحمي المعده وصحتك من متاعب كبرى:

الحركة: لأن القيام بنشاط بدني على نحو منتظم يجعل الجهاز الهضمي يقوم بعمله على نحو أفضل، فيتفادى الإمساك والحرقة والانتفاخ.

ولا تقف منافع الرياضة عند الوقاية من اضطرابات الجهاز الهضمي فقط، بل تحول دون زيادة الوزن المسؤولة عن عدد كبير من الأمراض.

شرب الماء: ضروري للغاية لأنه يساعد على أداء وظائف حيوية في جسم الإنسان من قبيل امتصاص العناصر المغذية والتخلص من الفضلات.

وبحسب تقديرات أكاديمية التغذية وعلم نظم التغذية، فإن المرأة تحتاج إلى 11.5 أكواب من الماء في اليوم الواحد، بينما تصل حاجة الرجل إلى 15.5 أكواب.

ويحذر الخبراء من أن شرب الماء يجب أن يتم على فترات خلال اليوم، لأن شرب كمية كبيرة دفعة واحدة يمكن أن يؤدي إلى انتفاخ.

الأطعمة المعالجة: يُستحب الابتعاد عن الوجبات المحضرة والمجمدة سلفا قدر الإمكان مثل البيتزا، لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر المصفى في العادة.

ومن شأن هذه النسبة العالية من السكر المصفى أن تؤدي إلى حدوث التهاب في الجهاز الهضمي لدى الإنسان، فيما ينصح الخبراء بتناول أغذية طازجة مثل الخضار والفواكه، نظرا لما تحتوي عليه من مواد مضادة للأكسدة، وتساعد على تقليل الالتهاب.

التركيز على الألياف: الموجودة في أغذية مثل الفواكه والحبوب الكاملة، لأنها غنية بعناصر غذائية تعزز أنواعا مفيدة من البكتيريا في الجهاز الهضمي.

وينصح الخبراء بكمية ألياف تتراوح بين 25 و38 غراما من الألياف في اليوم الواحد، لأنها تعين على طرح فضلات الجسم بسهولة ومرونة.

أخذ قسط كاف من النوم: ضروري للغاية، لأن هذه الراحة تضمن عدم اختلال التوازن الموجود في بكتيريا الجهاز الهضمي.



ومن شأن تناول قدر كاف من الألياف أن يعود بنفع أكبر على التواصل الذي يحدث في الجسم بين الدماغ والجهاز الهضمي.