الإثنين 01 أبريل 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سلة الزمالك تتأهل لنصف نهائي كأس مصر

بوابة الوفد الإلكترونية

تأهل الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، إلى الدور نصف النهائي لكأس مصر، وذلك بعد فوزه على مصر للتأمين بنتيجة 83 - 57 ، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على صالة محمد حسن حلمي بالقلعة البيضاء، ضمن مباريات دور الـ8 للبطولة.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:-

26 - 21
45 - 35
66 - 47
83 - 57

من المقر، أن يلتقي "سلة الزمالك"، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، مع الفائز من مواجهة الاتحاد وسبورتنج.


ويضم الجهاز الفني لـ"سلة الزمالك" كل من، وائل بدر مديراً فنياً، ومحمد السحرتي مدرباً عاماً، وطارق كيمب مدرباً عاماً، ومحمد سعيد معداً بدنياً، ومصطفى محسن مديراً إدارياً، وإسلام جمعة أخصائياً للعلاج الطبيعي، وإياد مصطفى محللاً للأداء.

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