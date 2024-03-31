ميار الببلاوي تكشف كواليس إفطارها في رمضان بسبب مشهد والفنانة التي اقنعتها (فيديو)

كشفت الفنانة ميار الببلاوي، عن واقعة إفطارها في رمضان بسبب تصوير مشهد في فيلم ديسكو ديسكو، قائلة: "مكنتش محجبة وكنت صغيرة، ودخلت عشان أعمل مشهد وطلبت أعمله بعد الفطار لكن اتقالي لأ".

وأضافت ميار الببلاوي خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار:"كنت بصور في الديسكو أسبوعين كنت أنا وأختي الوحيدين اللي صايمين من بين الفنانين الشباب، وصورنا طول النهار في الديسكو، مكنش ينفع صيام لأن كل المشاهد كان فيها شرب، وفي يوم المشهد المثير للجدل، دخلت الحمام وقفلت عليّ وإيناس الدغيدي اتعصبت عشان مكنش ينفع أقعدهم ساعتين لحد الفطار عشان أعمل مشهدي، وكنت بعيط عشان مفطرش وأضيع وقت".

كنت بعيط عشان مفطرش

وتابعت ميار الببلاوي : "كان يجب أن يقنعني أحد بأن أفطر، وهنا جاء دور نجلاء فتحي، كانت إنسانة رائعة ولو قالت لي ارمي نفسك في النار هرمي، وجات قالت لي يلا يا حبيبتي عشان تعملي المشهد، وأقنعتني بأن رمضان مش بناكل فيه عشان نبقى زي الفقراء وافطري متخفيش الموضوع هيعدي".

وكانت الفنانة وفاء مكي دخلت في نوبة بكاء على الهواء بسبب هجوم الفنانة ميار الببلاوي عليها، وتعمد تشويه صورتها، بالإضافة إلى تراجعها عن تصريحاتها بشأن تبرأتها في قضية تعذيب الخادمتين.

وقالت الفنانة وفاء مكي، خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما"، الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد، على قناة الحدث اليوم، دمرت حياتي ومستقبلي، وهي اللي جريت على هند عاكف، واتصلت بها الساعة 3 الفجر، وقالت لها ضميري تاعبني، وأنا بعمل عملية ولا أنام الليل".



وأضافت الفنانة وفاء مكي: "مش هسيب حقي والقضاء سيفصل بيننا، وسأطالب بعرض ميار على الطب الشرعي لإثبات صحة الجواب الذي أرسلته لي وأنا في السجن، وأنا مضربتهاش عشان تقول الحقيقة".

وأوضحت أنها تمتلك تنازلًا عن القضية من الخادمتين، بالإضافة إلى جواب يعود لـ23 سنة بخط يد الفنانة ميار الببلاوي، أرسلته لها أثناء مدة حبسها، جاء نصه "دليل براءتك معايا".

وتابعت الفنانة وفاء مكي: "مش هسيب حقي والقضاء سيفصل بيننا، وسأطالب بعرض ميار على الطب الشرعي، لإثبات صحة الجواب الذي أرسلته لي وأنا في السجن، وأنا مضربتهاش عشان تقول الحقيقة".

