تطبيق إجراء استثنائي في جميع المدارس الثلاثاء

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المديريات التعليمية بتطبيق إجراءات استثنائية على جميع المدارس يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 2 أبريل 2024.

وقررت وزارة التربية والتعليم إنارة جميع المنشآت التعليمية من مبنى ديوان عام المديرية ودواوين الإدارات التعليمية وجميع المدارس، يوم الثلاثاء المقبل، باللون الأزرق.

سبب إنارة جميع المدارس بالأزرق

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن إنارة جميع المدارس على مستوى الجمهورية يأتي تزامنا مع اليوم العالمي للتوحد الذي أعلنته الأمم المتحدة والذي يوافق 2 أبريل من كل عام.

وشددت وزارة التربية والتعليم على جميع مديري مديريات التربية والتعليم بضرورة تصوير المنشآت التعليمية والمدارس المضاءة باللون الأزرق يوم 2 أبريل تنفيذا لتلك التعليمات، وإرسال الصور إلى وزارة التربية والتعليم.

وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 2007 بالإجماع يوم 2 أبريل بوصفه اليوم العالمى للتوعية بمرض التوحد (القرار 139/62) لتسليط الضوء على الحاجة للمساعدة على تحسين نوعية حياة الذين يعانون من التوحد، حتى يتمكنوا من العيش حياة كاملة وذات مغزى كجزء لا يتجزأ من المجتمع، وتم إقامة أول احتفال فى 2008.

عدد المدارس على مستوى الجمهورية

ويبلغ عدد المدارس على مستوى الجمهورية خلال العام الدراسي الحالي 2023-2024 نحو 61 ألف و512 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الجمهورية بها 556 ألف و888 فصلا دراسيًا.

كما يبلغ عدد الطلاب المسجلين في العام الدراسي 2023-2024 في المدارس نحو 25 مليونا و657 ألفا و984 طالبا، بينما وصل عدد المعلمين إلى 922 ألفا و628 معلما.

يأتي ذلك بحسب آخر الإحصائيات الخاصة بالمنظومة التعليمية في مصر بعد تطورها بحلول العام الدراسي الحالي 2023- 2024 .

وتسعى زارة التربية والتعليم والتعليم الفني لزيادة أعداد المدارس الرسمية الدولية، والمدارس اليابانية، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، والمدارس المتكاملة، بالإضافة إلى تطوير المدارس الحكومية.

وبحسب استراتيجية وزارة التربية والتعليم، فإنها تعمل على تطوير التعليم قبل الجامعي في المدارس، من حيث إعداد المناهج الدراسية الجديدة، وتطوير المعلمين وتعزيز ومهاراتهم لتواكب أحدث الأساليب التكنولوجية، وتوفير المزيد من المدارس.

وتسعى وزارة التربية والتعليم لتعزيز التحاق الطلاب بالمدارس الفنية باعتبارها عمود الصناعة وأساس الاقتصاد، من خلال تعميم نظام الجدارات، وزيادة أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية الدولية.

وأنشئت مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالـشـراكـة بـيـن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والقطاع الخاص أو العام؛ من أجل الارتقاء والنهوض بمنظـومة التعليم الفني بمـصـر، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بسوق العمل المحلي والدولي.

وتستكمل وزارة التربية والتعليم نظام التعليم الجديد 2.0 الذي انطلق عام 2018 الماضي ووصل إلى الصف السادس الابتدائي خلال العام الدراسي الحالي 2023-2024، من خلال بناء مناهج جديدة مصرية مائة في المائة وتتوافق مع فلسفة التطوير.

