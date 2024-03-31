مد فترة التقديم في المدارس الرسمية الدولية 2024

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مد باب التقديم في المدارس الرسمية الدولية للعام الدراسي المقبل 2024-2025.

ويستمر باب التقديم في المدارس الرسمية الدولية حتى 15 أبريل المقبل، بعد أن كان من المقرر إغلاقه اليوم الأحد، لإتاحة الفرصة لأولياء الأمور للتقديم.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم فتح باب التقديم في المدارس الرسمية الدولية في الفترة من الأحد 10 مارس 2024.

شروط التقديم في المدارس الرسمية الدولية

يشترط ألا يقل سن الطفل المتقدم للمستوي الأول رياض أطفال (FS1) في المدارس الرسمية الدولية عن أربع سنوات، ولا يزيد عن أربع سنوات، و11 شهرًا، و29 يومًا في أول أكتوبر من العام الحالي 2024.

وعقب غلق باب التقديم إلكترونيًا في المدارس الرسمية الدولية، يتم مراجعة البيانات من قبل المختصين، وفي حالة توافقها مع شروط التقديم الخاصة بالمدارس الرسمية الدولية يتم إبلاغ ولى الأمر بموعد المقابلة الشخصية للطفل عبر البريد الإلكتروني الخاص بأولياء الأمور فقط.

ويتم إرفاق الآتي بالبريد الإلكتروني المرسل لولى الأمر: نموذج التقديم للمستوي الأول رياض أطفال للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ ويتم طباعته بمعرفة ولى الأمر، وملء كافة البيانات الموجودة به، والتوقيع من قبل ولى الأمر أسفل كل ورقة، وإحضاره في الموعد المحدد للمقابلة.

مزايا المدارس الرسمية الدولية

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن المدارس الرسمية الدولية تعليم دولي بمصروفات مناسبة.



وأوضح وزير التربية والتعليم أن المدارس الرسمية الدولية تمثل خطوة هامة تخطوها الدولة المصرية لتقديم خدمة تعليمية متميزة.

وأكد وزير التربية والتعليم سعر الوزارة للتوسع في إنشاء المدارس الرسمية الدولية، وهو ما يسهم في توفير تعليم متميز بأسعار مناسبة.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن إنشاء المدارس الرسمية الدولية تلبية لرغبة أولياء الأمور لإتاحة فرصة لأبنائهم للالتحاق بتعليم دولي بمصروفات مناسبة.

وأكد وزير التربية والتعليم أن المدارس الرسمية الدولية "IPS" تحظى باهتمام ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن الرئيس يوجه دائما بضرورة التوسع في أعداد المدارس الرسمية الدولية والارتقاء بمستوى جودتها.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن المدارس الرسمية الدولية تعد مشروعًا قوميًا يقدم نموذجًا تعليميًا متميزًا بجودة عالمية، وبمصروفات مدعمة، حيث تمنح الطالب شهادة (IG).

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن المدارس الرسمية الدولية حققت نجاحات كبيرة فى ظل الإقبال الشديد عليها، مما يؤكد ثقة المجتمع فى هذه النوعية من المدارس.



وأضاف وزير التربية والتعليم أن الوزارة حريصة على توفير كافة الإمكانات اللازمة للمدارس الرسمية الدولية (IPS)، من مناهج وفصول مجهزة بالشكل الذي يتناسب مع طبيعتها، وتجهيزها بالمعامل المتطورة، فضلًا عن الاستعانة بالمعلمين الأكفاء المتميزين من داخل وخارج الوزارة واتباعهم الطرق الحديثة للتدريس.