الأحد 31 مارس 2024
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ترتيب البريميرليج بعد فوز ليفربول وتعادل السيتي وآرسنال

مانشستر سيتي وآرسنال
مانشستر سيتي وآرسنال

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول فوزًا صعبًا على نظيره برايتون بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

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التعادل يحسم موقعة مانشستر سيتي وآرسنال في البريميرليج


ونجح الريدز بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب في استعادة صدارة ترتيب البريميرليج، بعدما فقدها لصالح آرسنال خلال الجولات الماضية.
في المقابل، تعادل مانشستر سيتي أمام آرسنال بدون أهداف، في المباراة التي استضافها ملعب "الاتحاد".

ترتيب الدوري الإنجليزي

- ليفربول، 67 نقطة.
2- آرسنال، 65 نقطة.
3 مانشستر سيتي، 64 نقطة.
4- أستون فيلا، 59 نقطة.
5- توتنهام، 56 نقطة.
6- مانشستر يونايتد، 48 نقطة.
7- وست هام، 44 نقطة.
8- نيوكاسل يونايتد، 43 نقطة.
9- برايتون، 42 نقطة.
10- ولفرهامبتون، 41 نقطة.
11- تشيلسي، 40 نقطة.
12- فولهام، 39 نقطة. 
13- بورنموث، 38 نقطة.
14- كريستال بالاس، 30 نقطة.
15- برينتفورد، 27 نقطة.
15- إيفرتون، 25 نقطة.
17- نوتينجهام فورست، 22 نقطة.
18- لوتون تاون، 22 نقطة
19- بيرنلي، 18 نقطة.
20- شيفيلد يونايتد، 15 نقطة.

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