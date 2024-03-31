التعادل يحسم موقعة مانشستر سيتي وآرسنال في البريميرليج

انتهت مواجهة مانشستر سيتي وآرسنال، ضمن منافسات الجولة الثلاثون من عنر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.



وحسم التعادل السلبي بدون أهداف موقعة السيتي أمام الجانرز، في المباراة التي شهدت إثارة ومتعة كبيرة خلال شوطيها الأول والثاني.

ويعد ليفربول أكبر المستفيدين من تعادل السيتي وآرسنال، بعدما نجح في تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف أمام نظيره برايتون.

وشهدت المواجهة بين السيتزين والجانرز إهدار اللاعب البرازيلي جيسوس، لاعب آرسنال، فرصة تهديفية، بعدما سدد الكرة لتمر إلى جانب القائم الأيسر لحارس السيتي.

وارتفع رصيد آرسنال للنقطة 65 في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، بينما يأتي مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 64نقطة، فيما يتصدر ليفربول جدول ترتيب المسابقة ب 67 نقطة.

وبدأ المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: ناثان أكي، مانويل أكانجي، روبن دياز، يوشكو جفارديول.

خط الوسط: كيفين دي بروين، رودري، برناردو سيلفا، كوفاسيتش

خط الهجوم: فيل فودين، إيرلينج هالاند.