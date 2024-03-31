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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جيسوس يُهدر الهدف الأول لآرسنال أمام السيتي.. فيديو

ارسنال
ارسنال

أضاع المهاجم البرازيلي جيسوس، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال، الهدف الأول أمام مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الثلاثون من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

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وانطلقت مواجهة مانشستر سيتي أمام آرسنال في تمام الخامسة والنصف من مساء اليوم الأحد، في المباراة التي يستضيفها ملعب "الاتحاد" معقل السيتزين.

شاهد فرصة جيسوس الخطيرة 
 

وكان مانشستر سيتي قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أورتيجا.
خط الدفاع: ناثان أكي، مانويل أكانجي، روبن دياز، يوشكو جفارديول.
خط الوسط: كيفين دي بروين، رودري، برناردو سيلفا، كوفاسيتش
خط الهجوم: فيل فودين، إيرلينج هالاند.
يذكر أن أرسنال جاء في مقدمة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق الأهداف عن ليفربول، برصيد 64 نقطة بينما يأتي مانشستر سيتي الثالث برصيد 63 نقطة أي بفارق نقطة وحيدة أقل.

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