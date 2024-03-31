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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محمد صلاح يواصل مطاردة هالاند في صراع هدافي الدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح

يواصل الدولي المصري محمد صلاح، جناح ليفربول في تقديم المستويات المميزة خلال المباريات الماضية ببطولتي الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الأوروبي.

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رقم قياسي جديد.. 12 تسديدة لـ"محمد صلاح" أمام برايتون


وقاد صلاح الريدز لتحقيق فوزًا صعبًا على نظيره برايتون بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الثلاثون من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.
ورفع الفرعون المصري رصيده للهدف ال 16، ليأتي في وصافة ترتيب هدافي البريميرليج للموسم الحالي.

ترتيب هدافو الدوري الانجليزي

- إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 18 هدفًا.
- محمد صلاح، ليفربول، 16 هدفًا.
- أولي واتكينز، أستون فيلا، 16 هدفًا.
- دومينيك سولانكي، بورنموث، 16 هدفًا.
- سون هيونج مين، توتنهام، 15 هدفًا.

- جارود بوين، وست هام، 15 هدفًا.
- ألكسندر إيزاك، نيوكاسل يونايتد، 14 هدفًا.
- كول بالمر، تشيلسي، 13 هدفًا.
- بوكايو ساكا، آرسنال، 13 هدفًا.
- فيل فودين، مانشستر سيتي، 11 هدفًا.

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