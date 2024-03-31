محمد صلاح يواصل مطاردة هالاند في صراع هدافي الدوري الإنجليزي

يواصل الدولي المصري محمد صلاح، جناح ليفربول في تقديم المستويات المميزة خلال المباريات الماضية ببطولتي الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الأوروبي.



وقاد صلاح الريدز لتحقيق فوزًا صعبًا على نظيره برايتون بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الثلاثون من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

ورفع الفرعون المصري رصيده للهدف ال 16، ليأتي في وصافة ترتيب هدافي البريميرليج للموسم الحالي.

ترتيب هدافو الدوري الانجليزي

- إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 18 هدفًا.

- محمد صلاح، ليفربول، 16 هدفًا.

- أولي واتكينز، أستون فيلا، 16 هدفًا.

- دومينيك سولانكي، بورنموث، 16 هدفًا.

- سون هيونج مين، توتنهام، 15 هدفًا.

- جارود بوين، وست هام، 15 هدفًا.

- ألكسندر إيزاك، نيوكاسل يونايتد، 14 هدفًا.

- كول بالمر، تشيلسي، 13 هدفًا.

- بوكايو ساكا، آرسنال، 13 هدفًا.

- فيل فودين، مانشستر سيتي، 11 هدفًا.