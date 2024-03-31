إنبي يُقيم حفل إفطار جماعي للاعبي الفريق الأول لكرة القدم

أقام نادي إنبي برئاسة أيمن الشريعى، حفلًا إفطار جماعى للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بالمقر الإجتماعى والرياضى.



وشهد حفل الإفطار المميز، والذي أقيم بالأمس السبت، حضور السادة أعضاء مجلس إدارة نادى إنبى عبدربه إبراهيم أمين الصندوق والمهندس خالد كمال، والجهاز الفنى للفريق الأول واللاعبين .

وحرص المهندس وائل لطفى رئيس الشركة، على أن يُعرب عن سعادته وإعتزازه بالنتائج الإيجابية التي حققها النادى خلال الفترة الأخيرة، والتى جاءت على رأسها تحقيق فريق السيدات لتنس الطاولة لقب دورة الألعاب للأندية العربية بالإمارات، ثم تحقيق فريق الرجال لتنس الطاولة بطولة الأندية العربية بالسعودية، بالإضافة للمركز المتقدم للفريق الأول لكرة القدم بجدول الدورى "وصيف الدورى وبفارق نقطة عن المركز الأول"، مشيداً بدور كل فرد داخل منظومة نادى إنبى وعلى رأسهم مجلس إدارة النادى .

فيما حرص أيمن الشريعى، رئيس النادى، عقب حفل الإفطار على الترحيب بالسيد المهندس وائل لطفى رئيس شركة إنــبى والسادة مساعدى رئيس الشركة على تلبية الدعوة لحضور حفل الإفطار هذا العام ، موجهاً خالص تقديره وعرفانة للدعم الكامل الذى يحظى به مجلس إدارة النادى من قبل الشركة لمواصلة الإنتصارات والبطولات المتتالية ، والتى كانت أخرها أول أمس بتتويج فريق الرجال لتنس الطاولة بالبطولة العربية للأندية بعد تغلبه على إتحاد جده فى نهائي البطولة.

يذكر أن حفل الإفطار قد أتسم بجو من السعادة والترابط ، بالإضافة لإلتقاط الصور التذكارية المختلفة بين رئيس شركة إنــبى ومجلس إدارة النادى واللاعبين.